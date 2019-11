Von Stephan Rechlin

Ob die Schüler eines Abiturjahrganges damit überhaupt die Chance haben, den hohen Kosten eines Balles mit festem Caterer in der Stadthalle auszuweichen, ist zweifelhaft. Stadthallen-Geschäftsführer Ralph Fritzsche teilt mit, dass die Räume gut zwölf bis 15 Monate vor dem Ball gebucht würden: »Wir wissen in unserer Jahresplanung, dass die Abibälle kurz vor den Ferien anstehen und dass am liebsten ein Samstag gewünscht ist. Für die Schüler aber ist es immer wieder eine Überraschung, sich schon so früh um die Buchung kümmern zu müssen.«

Der Abiball des Städtischen Gymnasiums soll im kommenden Jahr 50.000 Euro kosten – 16.000 Euro für die Saalmiete, 34.000 Euro für das Buffet. In seiner Kalkulation geht Ralph Fritzsche von 750 Gästen aus. Für einen Abiball im großen Saal werde eine Pauschale von 6750 Euro angesetzt. Hinzu kommen Kosten für Dekoration, Sicherheitspersonal, Sanitätsdienst und Reinigung. Die Kosten für Dekoration und Reinigung hingen vom Aufwand ab. Fritzsche: »Wir bieten eine Grunddeko für etwa 2400 Euro an. Die könnte im Prinzip von allen Abijahrgängen Gütersloher Schulen genutzt werden.« Doch meist gebe es teure Extrawünsche wie die spezielle Deko auf ein Motto hin.

Externe Gäste bringen Alkohol mit

Das Sicherheitspersonal werde stundenweise abgerechnet. Bei einem Abiball halte die Stadthalle bis 22 Uhr vier Kräfte vor, danach seien acht im Einsatz. Ab 23 Uhr stießen »externe Gäste« hinzu, die teilweise eigenen Alkohol mit in die Halle bringen würden. Im vergangenen Jahr seien bei einer Abifeier mutwillig Waschbecken von der Wand getreten und Türen im Toilettenbereich eingetreten worden. Das sei mit 6000 Euro extra berechnet worden. Denn eine Veranstaltungsversicherung greife nicht bei Vandalismus. Fritzsche: »Solche Auswüchse kommen vor, sind aber nicht die Regel. Meist gehen die Bälle ruhig und gesittet über die Bühne.«

Das technische Personal müsse zwei Schichten einlegen. Wenn der Abiball um 17 Uhr beginne und Tags darauf um 4.30 Uhr ende, seien zwei Teams einzusetzen, um die Vorgaben des Bundesarbeitsgesetzes einzuhalten.

Das Abiturkomitee des Städtischen Gymnasiums – erstmals in einem extra dafür gegründeten Verein organisiert – lädt am Dienstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr in die Aula des Städtischen Gymnasiums ein, um noch einmal über Kosten und Finanzplan zu informieren und um auf Nachfragen und Unklarheiten einzugehen.