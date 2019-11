Von Rainer Stephan

Gütersloh/Herzebrock-Clarholz (WB). Die Gegner des Ausbaus der Bundesstraße 64 zwischen Rheda-Wiedenbrück und Münster erhalten adeligen Beistand. Das Fürstenhaus Bentheim-Tecklenburg, Besitzer von Immobilien und Ländereien entlang der geplanten Trasse, schließt sich dem Protest gegen eine Umgehungsstraße in Herzebrock-Clarholz an.

Im Kapitelsaal des ehemaligen Klosters, heute Schloß Clarholz, kritisieren Fürst Maximilian und Fürstin Marissa von Bentheim-Tecklenburg den massiven Eingriff in die Kulturlandschaft. Der Fürst fürchtet, dass durch die Trassenführung eine jahrhundertealte, durch klösterliches Leben geprägte Kulturlandschaft zerschnitten wird. Der Fürst: »Bau- und Bodendenkmäler wie das Schloß und die Alleen werden geschädigt.«

Da der aktuelle Planungsstand keine Lärmschutzwand vorsehe und die Trasse auf einem drei Meter hohen Damm verlaufen solle, müssten sich Anlieger der nahe gelegenen Friedland-Siedlung nach dem Bau der Straße – zumal bei häufig auftretendem Westwind - auf einen erhöhten Geräuschpegel einstellen. Nicht zuletzt, so Fürst Maximilian, drohe deswegen ein Wertverlust der Immobilien. Seine Forderung an die Politik: »Schenken Sie den Bürgern in Sachen Lärmschutz reinen Wein ein.«

Geplant sei ferner, den Axtbach auf einer Länge von 400 Metern in seinem Verlauf zu verändern. »Ein Bach neben einer Hochstraße«, ist für Angelika Daum »ein erschreckender Eingriff in die Natur« mit unvorhersehbaren Folgen für Tiere und Pflanzen.

Kloster in Gefahr

Das Kloster und seine Anlagen, darunter der Labyrinth-Garten des Künstlers Jan Vercruyse, seien das touristische Highlight von Clarholz. Es werde von Spaziergängern und Radfahrern angesteuert. Die nahe gelegene Bundesstraße sei hier kontraproduktiv.

Im gesamten Ausbaubereich werden nach Informationen von Matthias Landwehr von der Bund-Kreisgruppe Gütersloh 500 Hektar Land versiegelt. Allein im Abschnitt Herzebrock-Clarholz gingen der Landwirtschaft 40 bis 50 Hektar Land verloren. »Weil Ersatzflächen nicht im gleichen Zuschnitt zur Verfügung stehen, kann dieser Landverlust die Existenz bäuerlicher Betriebe bedrohen«, sagt Gottfried Pavenstädt-Westhoff, ehemaliger Bürgermeister und betroffener Landwirt.

»Pläne sind veraltet«

Die im verein Vereins Kulturlandschaft Sundern-Samtholz-Brock organisierten Straßenneubaugegner halten die Pläne zum Ausbau für veraltet. Sie stammten noch aus den siebziger Jahren. Neue Verkehrswege wie die soeben fertig gestellte A 33, vor allem aber das Bemühen um ein Zurückdrängen des automobilen Individualverkehrs aus Gründen des Klimaschutzes blieben unberücksichtigt. Vereinsvorsitzende Elisabeth Meier sagt: »Dieses Bundesfernstraßenprojekt hält den Anforderungen an eine moderne zukunftsweisende Mobilität nicht stand. Dies müssen wir Straßen NRW und den zuständigen Ministern Wüst in Düsseldorf und Scheuer in Berlin sagen.«

Das Aktionsbündnis wünscht eine aktive Bürgerbeteiligung. »Wir fordern maximale Transparenz bei den Planungen und kreativere Lösungen wie etwa den zweispurigen Ausbau der Bahnstrecke oder eine Reduzierung des Fahrpreises von Bus und Bahn auf einen Euro«, sagt Angelika Daum von der Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (GNU) im Kreis Gütersloh. Als Sofortmaßnahme schlägt das Bündnis zudem ein Lkw-Durchfahrverbot in Herzebrock und Clarholz vor. Um einzelne Forderungen durchzusetzen, haben Akteure des Aktionsbündnisses eigenen Angaben zufolge bereits juristische Hilfe in Anspruch genommen.

Straßen NRW möchte überarbeitete Trassenpläne im Frühjahr 2020 vorstellen.