Von Marita Utlaut

Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Librettistin Elke Heidenreich sowie der Pianist und Komponist Marc-Aurel Floros gastierten auf dem »Blauen Sofa« im Theater Gütersloh. Eingeladen hatte der Bertelsmann-Konzern. Ihr Programm »Texte und Töne« widmeten die Künstler hauptsächlich dem Komponisten Robert Schumann und dessen Ehefrau Clara, deren Geburtstag sich im September zum 200. Mal jährte. Als begnadete Pianistin und Vorreiterin ihrer Zeit schaffte es die achtfache Mutter, ihre Familie mit ihrem Klavierspiel zu ernähren, während ihr Mann, von »Selbstzweifeln und Depressionen zerfressen«, dazu nicht mehr in der Lage war.

Dem Publikum im voll besetzten Saal des Theaters brachte Elke Heidenreich einen Text nahe, den sie über das Musikerehepaar geschrieben hatte. Unterstrichen wurde die Lesung durch Klaviereinlagen ihres Lebensgefährten Marc-Aurel Floros, in denen er einfühlsam, wehmütig und melancholisch das Lebensgefühl des Komponisten zum Ausdruck brachte.

Für ihr Hörbuch »Lebensmelodien« hatte Floros das Stück »Eismeer« komponiert – in Anlehnung an Schumanns tragische Lebenserfahrung: »Er suchte den Ausbruch und landete im Eismeer seiner Psyche und Gefühle.«

In lockerem Plauderton bekannte sich Elke Heidenreich zu ihrer Leidenschaft für klassische Musik und betonte, dass sie sich durch die intensive Beschäftigung mit dem Leben eines Komponisten einen tiefen Zugang zu dessen Musik verschaffe. Wie sehr die Schriftstellerin dabei Beruf und das eigene Lebensgefühl vereint, wurde in jedem ihrer Sätze deutlich. Im Anschluss an ihre Betrachtung Robert und Clara Schumanns verlas Elke Heidenreich einen imaginierten Brief, den sie in gefühlvoller und dankbarer Weise an Ludwig van Beethoven geschrieben hatte und in dem sie ebenfalls dessen wechselvolles Leben skizzierte.

Nach der Pause gab die Autorin den Zuschauern Einblicke in ihren ganz persönlichen Musikgeschmack und ergriff dabei Partei für dieses Land, in dem es »so viele wunderbare Bühnen und Opernhäuser« gebe.

Zum Abschluss machte es sich das Künstlerpaar zum Spaß, das bekannte Lied »Kommt ein Vogel geflogen« im Wandel der vergangenen 400 Jahre erklingen zu lassen. Floros intonierte das Lied in jeweiliger Anlehnung an die Komponisten Bach, Mozart, Beethoven, Strauß, Brahms, Wagner und Verdi, während Elke Heidenreich die Darbietung mit hintergründigen Texten ergänzte.

Hans Dieter Heimendahl, Programmchef von Deutschlandfunk Kultur und Moderator des Abends, bedankte sich herzlich bei den Gästen, die ihm die Arbeit an diesem Abend sehr leicht gemacht hätten. Das Publikum bedankte sich seinerseits mit lang anhaltendem Applaus.