Das ist Rekord auf den Gütersloher Weihnachtsmarkt: Gastronom Peter Roggenkamp geht in seine 37. Glühweinsaison. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Ob weißer Glühwein vom Winzer oder einer mit »Schuss« – endlich werden wieder die Kessel aufgeheizt und ein feiner Glühweinduft zieht über den Weihnachtsmarkt in Gütersloh, der gestern eröffnet hat. Gastronom Peter Roggenkamp (60) geht mit seinem Stand in die 37. Glühweinsaison.

Weihnachtsmarkt Gütersloh ist eröffnet Fotostrecke

Foto: Wolfgang Wotke

Definitiv ist »Roggis Glühweinstand« mittlerweile einer der am meist besuchten. Dort verabredet sich der Gütersloher, dort trifft man sich, dort wird »geklönt« und ein Becher gehört ganz klar zu jeder »Glühwein-Sause« mit den Freunden dazu. Mit dabei jede Menge gut gelaunter Leute. »Ich bin hier mit einer kleinen Bude 1982 vor dem früheren Nordsee-Laden angefangen«, erinnert sich Peter Roggenkamp. Die habe er vom ehemaligen Schützenhofwirt Kurt Heisig übernommen. Inzwischen hat er sich eine eigene, moderne Hütte bauen lassen: bei ihm gibt es nicht nur Glühwein in allen Varianten (Cointreau, Amaretto, mit oder ohne Alkohol), sondern auch Schnäpse, heiße Schokolade, frischen Kaffee und Bier, das allerdings nur in Flaschen. Gemütlich: auf dem 600 Quadratmeter großen Areal sind Stehtische mit Überdachung.

Weißer Glühwein

Nur einige Schritte weiter steht »Claudines Knusperhäuschen« Der weiße Glühwein dort zählt ganz klar zu den Highlights auf dem Gütersloher Weihnachtsmarkt. Der heiße Wein sei passend gewürzt, schmecke echt, nicht künstlich, berichtet Betreiberin Claudine Clark-Johnson. »Für meinen Glühwein verwende ich ausschließlich besten Wein und beste Gewürze. Ich bereite ihn täglich frisch zu. Traditionell, wunderbar vollmundig, unverfälscht und mit wenig Zucker.« Daneben gebe es Flammkuchen.

Programm auf der Bühne

Noch bis zum 30. Dezember wird die besinnliche Jahreszeit auf dem Berliner Platz gefeiert. Zahlreiche Stände, die geschmückte Bühne und die festlich beleuchtete Innenstadt sorgen in Gütersloh für vorweihnachtliche Stimmung. Auf der Weihnachtsmarkt-Bühne treten neben lokalen Künstlern auch viele Gruppen aus der gesamten Region auf. Die abwechslungsreiche Mischung aus traditioneller Weihnachts- und moderner Musik verschönert das Warten auf das große Weihnachtsfest. Optischer Mittelpunkt ist der prächtig geschmückte große Weihnachtsbaum, der auch ein beliebtes Fotomotiv ist. Mehr als 40 verschiedene Künstler und Gruppen treten auf. Den Anfang hat am Donnerstag das Duo »Madline und Jay« gemacht.