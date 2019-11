Von Stefanie Winkelkötter

Gütersloh (WB). „Wir steuern auf eine absolute Katastrophe zu!“ Drastische Worte rief Michelle Beste (19), Organisatorin der „Fridays for Future“-Demonstrationen, am Freitagmittag vor dem Rathaus in ihr Mikrofon. Dort hatten sich wieder viele Menschen jeglichen Alters versammelt, um gemeinsam für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Fridays for Future-Demonstration in Gütersloh Fotostrecke

Foto: Stefanie Winkelkötter

Auf 500 Teilnehmer hatten Michelle Beste und ihre Mitstreiter gehofft – am Ende waren es vielleicht gut die Hälfte oder auch ein paar mehr, die lautstark ihren Unmut über die Politik in Deutschland, aber auch in Gütersloh, kundtaten und anschließend gemeinsam mit Plakaten und Trillerpfeifen durch die Innenstadt zogen. „Das Klimapaket der Regierung ist eher ein Klimapäckchen und reicht absolut nicht aus“, verdeutlichte Michelle Beste. „Die EU hat gestern den Notstand ausgerufen, das war ein symbolischer Akt. Wir hoffen, dass es nicht bei einem symbolischen Akt bleibt, sondern dass tatsächlich auch etwas passiert“, so die 19-Jährige, die auch kritisierte, dass es die Politik in Gütersloh nicht geschafft habe, den Klimanotstand auszurufen und damit ein Zeichen zu setzen. „Wir werden handeln und versuchen, Gütersloh so klimaneutral wie möglich zu machen“, versprach Beste, auch in Zukunft nicht locker zu lassen.

Stefan Schneidt reist an diesem Samstag zur Klimakonferenz nach Madrid

Ins gleiche Horn stieß Stefan Schneidt (19), der an diesem Samstag nach Madrid zur Klimakonferenz reisen wird. Man habe in den vergangenen zwölf Monaten schon viel erreicht. „Aber wir müssen auch kritisch bleiben, uns mehr in die Politik einbringen und mehr Bürgeranträge schreiben. Aktuell passiert leider wenig.“

Marlena (5) und Theresa (7) zählen zu den jüngsten Teilnehmern

Die Autos müssten weg von den Straßen, der öffentliche Personennahverkehr gehöre gefördert, die Menschen sollten ohne Verpackung einkaufen können. „Es fehlen Unverpacktläden in Gütersloh“, machte Schneidt deutlich. „Und wir brauchen das 1-Euro-Ticket in den Bussen.“ Dieser Wunsch war auch auf mehreren Bannern zu lesen, auch Angelika Daum vom Vorstand der 600 Mitglieder starken Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz im Kreis Gütersloh hatte diese Worte auf ihrem Plakat notiert. „Wir haben die Forderung schon 2015 erhoben“, erklärte sie. Nun setzen sich alle Generationen dafür ein, auch schon die Jüngsten. Marlena (5) und ihre Schwester Theresa (7) dürften zu den jüngsten Teilnehmern am Freitag gehört haben. Sie forderten die CO2-Steuer. Und: „Rettet Olaf!“ – den Schneemann auf dem Film „Die Eiskönigin“.