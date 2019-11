Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Vier Planerteams und Bürger haben sich in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht, wie das Mansergh Quartiers an der Verler Straße zukünftig aussehen könnte. Am Freitag hat das Preisgericht des Wettbewerbs, bestehend aus einer Fachjury unter dem Vorsitz von Prof. Johannes Ringel, seine Entscheidung verkündet: „Es gibt zwei Sieger!“