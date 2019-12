Von Stephan Rechlin

Auf die Mitarbeit im Gütersloher Rat hatte sich Fuhrmann ein Leben lang vorbereitet. Sein Berufsleben als selbstständiger Raumausstatter ließ ihm keine Zeit, um an Sitzungen teilzunehmen. Doch die Abende und Nächte blieben, um sich schon einmal einzulesen. Seit Fuhrmann mit Beginn dieser Ratsperiode ins Rathaus einrückte, besuchte er so viele Ausschüsse wie er eben schaffte – auch jene, in denen der fraktionslose Einzelkämpfer gar kein Stimmrecht hatte. Die Entwicklung der Gütersloher Schulen waren sein wichtigstes Thema – aus seiner ehrenamtlichen Lese- und Lernarbeit mit Flüchtlingskindern wusste er, dass Bildung der Schlüssel für ihre Zukunft und die der gesamten Stadt ist. Fuhrmann hinterlässt eine Tochter und zwei Enkelkinder. Als noch in der Stadt lebender Nachrücker im Rat kommt der ehemalige FDP-Stadtverbandsvorsitzende Dirk Stockamp in Frage.