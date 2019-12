Gütersloh (WB). Die Gütersloher können am Samstag, 7. Dezember, wieder in die weihnachtliche Atmosphäre Am Alten Kirchplatz eintauchen. Bereits zum neunten Mal wird der Weihnachtsmarkt rund um die Apostelkirche von einem ehrenamtlichen Team der Bürgerstiftung Gütersloh organisiert.

Von 12 bis 20 Uhr ist der Weihnachtsmarkt Am Alten Kirchplatz, der durch ein einmaliges Beleuchtungskonzept in warme, weihnachtliche Stimmung getaucht wird, für die Besucher geöffnet. Gemeinnützige Organisationen, Vereine, Service-Clubs und Kunsthandwerker bieten an knapp 30 liebevoll dekorierten Ständen unzählige Dinge wie Gefilztes, Gestricktes und Genähtes, aber auch Marmeladen, Vogelhäuser und Weihnachtskarten, an.

Selbstgebackenes, Suppen, Waffeln, Punsch und Bratwurst

Selbstgebackenes, Suppen, Waffeln, Punsch und natürlich die obligatorische Bratwurst vor dem Haus der Bürgerstiftung und Glühwein sorgen für ausgezeichnete Verpflegung. „Wir haben auch dieses Jahr wieder dafür gesorgt, dass jeder auf seine Kosten kommt“, sagt die ehrenamtliche Projektleiterin Barbara Bierfischer. „Wem es draußen zu kalt sein sollte, der kann sich in der Apostelkirche bei Kaffee und Kuchen aufwärmen.“

Der Markt beginnt um 12 Uhr mit einem Gottesdienst in der Apostelkirche unter Mitwirkung des Posaunenchors Stadtmitte und im Anschluss daran, um 12.45 Uhr, wird er offiziell vor dem Haus der Bürgerstiftung eröffnet. Aus den Fenstern des alten Fachwerkhauses wird den ganzen Tag über Musik erklingen. Schüler der Overbergschule und der Paul-Gerhardt Schule tragen mit ihrem Programm in der Apostelkirche zur weihnachtlichen Stimmung bei.

„Weihnachtliche Stadtführung“ um 15 Uhr

Um 15 Uhr findet eine „Weihnachtliche Stadtführung“ statt. Stadtführerin Brunhilde Kohls wird zu den Besonderheiten des alten Stadtkerns führen. Treffpunkt ist auf der Wiese an der Apostelkirche. Karten können auch vorher bei GT Marketing erworben werden.