Gütersloh (WB/sw). Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Brockhäger Straße sind fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Mädchen (3) wurde so schwer verletzt, dass es mit dem Rettungshubschrauber ins Kinderkrankenhaus Gilead nach Bielefeld geflogen werden musste. Die anderen Verletzten wurden, zum Teil lediglich zur Beobachtung, in umliegende Krankenhäuser gebracht.