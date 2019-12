Ein defektes Kabel in einer Trafo-Station hat nach Angaben der Stadtwerke Gütersloh (SWG) zu einem Stromausfall an der Carl-Miele-Straße geführt. Foto: dpa

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Etwa 300 Haushalte an der Carl-Miele-Straße in Gütersloh sind am frühen Montagmorgen von einem Stromausfall betroffen gewesen, wie Stadtwerke-Sprecherin Sina Schäffer auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mitteilte.