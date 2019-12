Ein Fahrradhandel, ein Hotel, ein Fitnessstudio und eine Gastronomie sollen den Mix aus Möbelhäusern und Gartencenter an der Ecke Holz- und Friedrich-Ebert-Straße ergänzen. Die Gebäude sollen in Farbe gebaut werden. Foto: php-Architekten

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). In den Kulturräumen und in der Gastronomie stoßen die Neubau-Pläne des Porta-Möbelmarktes auf Vorbehalte. Kulturdezernent Andreas Kimpel möchte prüfen lassen, ob ein weiteres Hotel in Gütersloh nicht die Bemühungen der Kulturräume konterkariert, endlich einen Investor und Betreiber für ein Hotel an Stadthalle und Theater zu finden.

Zunächst einmal aber möchte der Dezernent überhaupt erst einmal gerne wissen, was genau Porta auf dem Areal des Möbelmarktes an der Holzstraße plant. Im Verwaltungsvorstand sei darüber jedenfalls noch nicht gesprochen worden: „Ich habe davon aus der Zeitung erfahren.“

Einer Vorlage an den Hauptausschuss zufolge möchte die Unternehmensgruppe Porta ein Hotel, ein Fitnessstudio, einen Fahrradfachmarkt und einen Gastronomiebetrieb auf Teilen des großen Parkplatzes an Holz- und Friedrich-Ebert-Straße ansiedeln.

Die neuen Gebäuderiegel sollen zusammen mit dem Möbelhaus ein Dreieck bilden – mit freiem Blick auf den Eingang und das Porta-Firmenemblem.

Angebot an Geschäftsreisende

Das Hotel im 2,5-Sterne-Segment mit 113 Betten soll vor allem auf die Bedürfnisse Geschäftsreisender ausgerichtet sein. Vor allem das Miele-Werk sei von der Holzstraße aus zu Fuß erreichbar. Als gastronomisches Angebot ist nur ein Frühstücksservice vorgesehen. Die Übernachtungszahlen in Gütersloh seien in den vergangenen Jahren gestiegen. In der Innenstadt gebe es drei Beherbergungsbetriebe (Centro-Hotel, Parkhotel und Holiday Inn Express), in Gütersloh insgesamt 20 Hotels und Pensionen mit rund 970 Betten.

Andreas Kerkhoff, Inhaber des Hotels Appelbaum und Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) sieht in dem Neubau vor allem eine Konkurrenz für kleinere Hotels und Gasthöfe: „Ein reines B&B Hotel nur für Geschäftsreisende ohne Tagungs-und Konferenzräume haben wir in Gütersloh noch nicht. Mal sehen, ob wir so was hier wirklich brauchen.“

Keine Konkurrenz

Der Projektentwickler, die Porta Service & Beratungs GmbH & Co. KG, sieht in dem Vorhaben keine Konkurrenz für das an Stadthalle und Theater geplante Hotel. Dort sei ein höherer Standard geplant. Andreas Kerkhoff schränkt ein: „Ein möglicher Investor und Betreiber wird genau prüfen, ob er dort die gewünschten Renditen erzielen kann. Wir müssen uns doch nichts vormachen: Hotelgäste gehen nach dem Preis, vor allem, wenn sich die Konjunktur weiter so abkühlt.“ Mit einem weiteren Mitbewerber auf dem Gütersloher Hotelmarkt drohe ein Preiskampf: „113 Betten sind ja nun kein kleines Haus.“

Zielgruppe des Fitnessstudios und der Gastronomie sollen Kunden sein, die mit dem Auto anreisen und für die auf dem Porta-Parkplatz ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen. Für den Fahrradfachmarkt und das Fitnesscenter planen die Antragsteller mit einer Nutzfläche von 2000 Quadratmetern. Für die Gastronomie sind 450 Quadratmeter vorgesehen. Die Nutzfläche des Hotels wird mit 2100 Quadratmetern angegeben.