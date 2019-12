Von Andreas Berenbrinker

Gütersloh-Friedrichsdorf (WB). Noch keine Idee zu Weihnachten? Wie wäre es mit einer Tüte Sport? So ein Geschenk vom Christkind kommt bestimmt gut an. Es hält fit, ist gesund und sorgt natürlich auch für eine Menge Spaß. Beim „Treff am Turm“ in Friedrichsdorf gab es solch eine Tüte beim TuS.

Die Bude vom TuS Friedrichsdorf ist am Weihnachtsmarkt an der evangelischen Johannes-Kirche ein echter Hingucker gewesen. Weihnachtlich, aber auch in den Vereinsfarben Grün-Weiß dekoriert, lockte er viele Besucher an. Gabi Kahmen-Schröder und Maureen Marquis-Eldag informierten über verschiedenste Sport- und Kursangebote des Stadtteilvereins, verkauften Badetücher und andere Mitbringsel und halt auch eine Tüte voller Sport. Angeboten wurden hier Schnupperkurse, Informationen zum Verein und das eine oder andere nette Accessoire.

Bastelangebot im Jugendtreff

Der „Treff am Turm“ hat am Wochenende trotz des wechselhaften Wetters wieder viele Gäste in Friedrichsdorf angezogen. Neben den kulinarischen Angeboten lockte besonders der gut bestückte Kreativmarkt im Gemeindehaus die Besucher an. Auch das Bastelangebot im Jugendtreff wurde von den Kindern gut angenommen. Höhepunkt für die vielen Mädchen und Jungen war aber natürlich der Besuch des Nikolauses in der Kirche. Der Bischof aus Myra mahnte an, ihn nicht mit dem Weihnachtsmann zu verwechseln und übergab den Kindern kleine Geschenke.

Musikalisch begrüßt wurde er vom Chor der Grundschule Große Heide, und auch sonst bestach der „Treff am Turm“ durch seinen Melodienreichtum. Der Posaunenchor und die Kottenbläser stimmten auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein, Matthias Strumpe und Band kümmerten sich um die festliche Stimmung. Außerdem sorgte ein gemeinsames weihnachtliches Rudelsingen mit Wunderkerzen für eine schöne Atmosphäre auf dem adventlichen Markt in Friedrichsdorf.