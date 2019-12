Sven-Georg Adenauer will es noch einmal wissen. Vom CDU-Kreisvorstand hat er sich zum Landratskandidaten nominieren lassen, jetzt muss die Partei seinem Anlauf für eine fünfte Amtszeit noch zustimmen. Foto: Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Im Kampf um das Landratsamt kommt es am 13. September zum erwarteten Zweikampf zwischen Sven-Georg Adenauer und Werthers Bürgermeisterin Marion Weike (SPD). Der Amtsinhaber ist jetzt einstimmig vom Kreisvorstand der CDU nominiert worden.

CDU-Kreisvorsitzender Raphael Tigges zeigte sich sehr erfreut über die einstimmige Nominierung des Landrats: „Mit seiner 20-jährigen Amtserfahrung und seinem ungebrochenen Gestaltungswillen ist er für die bevorstehende Kommunalwahl der bestmögliche Kandidat“, so Tigges. Die Erfolgsbilanz lasse keinen Zweifel aufkommen, dass Adenauer einen hervorragenden Job erledige.

Nach dem einstimmigen Votum des Kreisvorstandes muss Adenauer noch durch eine offizielle Aufstellungsversammlung der Kreis-CDU gewählt werden, die für März 2020 vorgesehen ist.

Elan wie bei der ersten Wahl

Er verspüre nach wie vor den gleichen Elan und Willen den Kreis Gütersloh voranzubringen, wie bei seiner erstmaligen Wahl 1999, sagte Adenauer während der Tagung des Kreisvorstandes. In einer sich immer schneller verändernden Welt seien Konstanten seltener geworden. Der Chef der Kreisverwaltung unterbreite den Bürger das Angebot, einer dieser Konstanten zu bleiben.

Auch wenn sich bundesweit eine Eintrübung der Wirtschaftslage abzeichne, stehe der Kreis Gütersloh immer noch gut da. „Gute Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft sind die Grundlage, damit die Menschen in Lohn und Brot stehen und wir Steuereinnahmen für Zukunftsinvestitionen verwenden können.“ Dabei sei es wichtig, dass die Kreisverwaltung weiterhin unbürokratisch eine Ermöglichungs- und keine Verhinderungsbehörde sei.

Durch die fortschreitende Digitalisierung würden sich gewohnte Arbeitsabläufe in vielen Branchen verändern und zu flexibleren Arbeitszeiten führen. Dabei sei es wichtig, stets auf den Menschen zu achten und die veränderten Prozesse im Lebensalltag wie in der Arbeitswelt zu berücksichtigen. Die Digitalisierung müsse dem Menschen dienlich sein und nicht anders herum, so Adenauer.

Nulltoleranz bei Sicherheit und Ordnung

Als weiteren wichtigen Punkt betont der 60-Jährige die Nulltoleranzpolitik im Bereich der Sicherheit und Ordnung. Recht gehöre durchgesetzt, wenn immer die Gefahr der Rechtsgutverletzung bestünde. Die Kriminalstatistik im Kreis Gütersloh habe sich unter seiner Amtszeit außerordentlich positiv entwickelt. Auch im Bereich des Ausländerrechts will sich Adenauer, der gleichzeitig auch Chef der Kreispolizeibehörde ist, wie in der Vergangenheit weiter für eine konsequente Anwendung geltenden Rechts einsetzen.

Die politische Formel von der Abnutzung im Amt scheint für Adenauer nicht zu gelten. Seit seiner ersten Wahl 1999 (54,1 Prozent) konnte der Landrat immer wieder verbessern: 55,8 Prozent (2004), 56,7 Prozent (2009) und 61,7 Prozent (2014). Stets schickte die SPD Frauen gegen Adenauer ins Rennen: Ursula Bolte (1999), Ulrike Boden (2004 und 2009) und Elvan Korkmaz (2014). Von ihnen erreichte Elvan Korkmaz mit 38,3 Prozent das beste Ergebnis.