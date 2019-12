Seemännische Weihnachten: Mit einer Mischung aus festlichen Melodien und anrührenden Texten begeistert der Shanty-Chor Gütersloh am Sonntagnachmittag sein Publikum, das den Auftritt mit lautstarkem Beifall belohnt. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Gütersloh (WB). Wenn die Weihnachtszeit naht, dann wird es selbst hart gesottenen Seeleuten warm ums Herz. Ein ganz besonderes „Schiff“ hat am Sonntagnachmittag in der weihnachtlich geschmückten Stadthalle festgemacht. An Bord war die Crew des Shanty-Chors Gütersloh, die im Rahmen ihres jährlichen Weihnachtskonzertes im Heimathafen geankert hat.