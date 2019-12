Gütersloh (WB). Ein 33-Jähriger aus Gütersloh soll am Dienstag Kinder im Freizeitbad Welle angefasst haben. Nach Auskunft der Polizei wurden Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet.

Zudem erhielt er ein Hausverbot durch den Betreiber des Gütersloher Bades. Ereignet haben soll sich der Vorfall am Dienstagnachmittag in dem Bad an der Straße Stadtring Sundern.

Zeugen hatten beobachtet, dass der 33-Jährige auffallend häufig und nah an einer Gruppe Kinder vorbeigeschwommen war. Den Angaben nach soll er die Kinder dabei mehrfach angefasst haben.

Die Badleitung reagierte unmittelbar und informierte gegen 17.50 Uhr die Polizei.