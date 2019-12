Zu den Aufgaben der 43 aktiven Mitglieder zählen neben der Brandbekämpfung auch technische Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz und die Gefahrenabwehr auf dem Werkgelände.

Ein Großteil der Einsätze entfiel auf technische Hilfeleistungen

Mit 81 Fällen entfiel ein Großteil der Einsätze 2019 auf technische Hilfeleistungen, etwa bei Rohrbrüchen und Überschwemmungen, defekten Sensoren, auslaufenden Betriebsstoffen oder Unwetterschäden. Bis Ende November wurden die Feuerwehrleute außerdem zu elf Bränden sowie drei Tierrettungen gerufen.

Hinzu kamen acht nachbarschaftliche Hilfeleistungen im Stadtgebiet. Hier unterstützte die Mannschaft die Gütersloher Feuerwehr bei Bränden durch die Bereitstellung des Drehleiterfahrzeugs sowie die Polizei bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Carl-Miele-Straße/Annenstraße. Weiterhin kam es zu 15 Täuschungs- oder Fehlalarmen der Brandmeldeanlage.

Zahlreiche Übungen und Weiterbildungsmaßnahmen

Oliver Braun und Carsten Kiewert blickten auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück, darunter Übungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Dazu gehörten unter anderem ein Fahrsicherheitstraining für Großfahrzeuge bei der Verkehrswacht, Ausbildungen für Sprechfunker und Drehleiter-Maschinisten, Lehrgänge zur Türöffnung und zum Umgang mit der Kettensäge sowie eine Heißausbildung im Innenangriff.

Eine Gruppe probte den Brandeinsatz unter realistischen Bedingungen in einem Brandsimulationscontainer. Eine Technische Hilfe-Übung konnte in diesem Jahr auf dem Areal eines Autoverwerters durchgeführt werden. Die Teilnahme an der gemeinsamen Großübung der Gütersloher Feuerwehren hatte einen Verkehrsunfall mit radioaktiver Fracht an Bord zum Gegenstand. Bei einer weiteren Gesamtübung standen Löscharbeiten in Produktionsbereichen und auf Hallendächern auf dem Programm.

Uwe Theismann dankte den Feuerwehrleuten insbesondere dafür, dass sie oft auch in der Freizeit und am Wochenende einsatzbereit sind: „So eine Leistung ist nur möglich, wenn alle Kameraden hoch motiviert sind und wenn die Partner und Familien dahinter stehen“, so Theismann.

Mehrere Mitglieder der Wehr traten beim Leistungsnachweis für Feuerwehren in NRW an. Christian Beß, Thomas Molenda und Tobias Seidel nahmen das Leistungsabzeichen in Bronze entgegen. Sebastian Hillemeier erhielt das Abzeichen in Gold.

Neu aufgenommen wurde Michael Gießel. Thomas Molenda ist jetzt Feuerwehrmann. Coskun Cetin wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Jeanette Theilmeier legte erfolgreich die Prüfung beim Gruppenführer-Lehrgang ab. Damit ist sie die erste Brandmeisterin in der Werkfeuerwehr. Andre Seebald und Konstantinos Tsirogiannis wurden zu Oberbrandmeistern und Markus Kordbarlag zum Hauptbrandmeister befördert.