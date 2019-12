Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). In Friedrichsdorf eröffnet ein neues Café, das „Café Pro Ortsumgehung“. Die Bürgerinitiative bietet darin Kaffee, Kuchen, Informationen zur Sachlage, Fakten, Daten, „Neuigkeiten mit Vernunft und ohne Dogma“ an. Am kommenden Samstag, 12. Dezember, soll es damit um 15 Uhr losgehen. Interessanterweise im Pfarrheim der katholischen Gemeinde St. Friedrich.

Mit dem Obdach für die Bürgerinitiative sei kein Votum für eine Ortsumgehung verbunden, versichert Elmar Quante, verantwortlicher Pfarrer im pastoralen Raum Gütersloh: „Den Gegnern der Ortsumgehung würden wir ebenfalls Einlass gewähren, gar keine Frage.“ Das Angebot, unter der Woche leere Räume im Pfarrheim zu nutzen, richte sich an alle Vereine in Friedrichsdorf. Das Thema Ortsumgehung aber liege Quante besonders am Herzen, weil dazu in Friedrichsdorf dringend ein Raum benötigt werde, in dem Befürworter und Gegner miteinander und nicht übereinander redeten.

Das sieht auch Stefan Tölke von der Bürgerinitiative Pro Umgehungsstraße so: „Das Café soll unsere regelmäßigen Demonstrationen ergänzen, nicht ersetzen.“ Gleichwohl seien dermaßen viele verwirrende und falsche Informationen im Umlauf, dass tatsächlich dringend ein Raum benötigt werde, in dem einmal in Ruhe über alles gesprochen werden könne.

Stadt soll aktiv werden

Unabhängig vom Cafébetrieb fordert die Initiative Rat und Planungsausschuss auf, die Stadt Gütersloh zu beauftragen, „die Ortsumgehung Friedrichsdorf als Maßnahme für eine klimagerechte Stadtentwicklung aufzunehmen und als festen Bestandteil in alle zukünftigen Planungen und Konzepte zu integrieren“. Gleichzeitig sollen sich beide Gremien beim Verkehrsministerium für eine Wiederaufnahme der Planungen einsetzen und auf eine Priorisierung der zu planenden Maßnahmen drängen.

Schließlich soll die Stadt mit dem Ministerium und dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Vereinbarung ausarbeiten mit dem Ziel, dass die Stadt die Planung übernimmt und das Land die finanziellen Mittel dafür bereitstellt. Personelle Engpässe bei der Stadt sollen auf dem Weg der Beauftragung externer Büros geschlossen werden. Als Beispiel nennen die Antragsteller Josef Außendorf und Stefan Tölke eine Vereinbarung der Stadt Hamm mit Straßen NRW zu Planungsarbeiten für die B 63n.