Vera Grimmann hat ein Händchen für Kühe: Anfang der Woche siegt die 22-jährige Landwirtin beim Landeswettkampf im Melken, setzt sich gegen 17 Konkurrenten durch. Aktuell befindet sie sich in einer Fachschule in Herford. Foto: Carsten Borgmeier

„Den Umgang mit den Tieren finde ich unheimlich entspannend“, sagt die 22-Jährige im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Im Kuhstall fühlt sich die gebürtige Rheda-Wiedenbrückerin wohl. Doch Vorsicht: Den Kühen müsse man sich stets behutsam nähern, „sonst bekommt man von ihnen schnell eine geballert“, spricht Grimmann auf den Arbeitsgriff ans Euter an.

Insgesamt vier junge Landwirtinnen und 14 Teilnehmer mussten jetzt im Landesentscheid beweisen, wie gut sie mit Kühen und moderner Melktechnik umgehen können. Bewertet wurden dabei die praktische Melkarbeit im Melkstand, Milchhygiene und Eutergesundheit sowie Fachkenntnisse in der Milchproduktion.

Die Siegerin berichtet: „Mit der behutsamen Kontaktaufnahme zur Kuh geht es los. Danach kommt das sogenannte Vormelken“, erläutert die 22-Jährige. Dabei werde geschaut, ob eventuell das Euter entzündet und die Kuh somit krank sei. „Wenn sich in der ersten Milch keinerlei Flocken befinden, ist alles okay, dann muss noch das Euter gesäubert werden, bevor die Melkmaschine angeschlossen werden kann.“

In dem Wettkampf am Haus Düsse musste Grimmann in einem Rutsch sechs Kühe nach diesem Verfahren melken. Zum Ende gab es noch einen schriftlichen Test mit Fragen rund um die Landwirtschaft, so die 22-Jährige.

Auf dem Hof Busche (450 Kühe der Rasse „Holsteiner“) an der Sürenheider Straße 38 in Gütersloh-Avenwedde hatte Vera Grimmann von 2013 an ihre Lehre zur Landwirtin absolviert, sich schnell auf den Bereich Milchvieh konzentriert. Derzeit befindet sie sich an einer Fachschule in Herford, will im nächsten Sommer ihren Abschluss zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin machen. Später einmal, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, will Grimmann auf einem großen Milchviehbetrieb angestellt werden. Einen Hof zu übernehmen, ist nicht erste Wahl: „Ich möchte auch mal Urlaub machen können.“

Der Melkwettbewerb wird alle zwei Jahre ausgetragen. Der erste Bundesentscheid fand 1951 statt.

Bereits zum achten Mal wurde darüber hinaus der NRW-Mannschaftswettbewerb im Melken ausgetragen. Die Fachschulen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen hatten dazu ihre besten Melkerinnen und Melker ins Rennen geschickt, um den Wanderpokal für ihre Schule zu gewinnen. Der Wanderpokal geht in diesem Jahr an die Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Landwirtschaft in Herford mit dem Team Vera Grimmann, Robin Oberstucke aus Bünde und Henry Engemann aus Rheda-Wiedenbrück. Grimmann und Anja Evertz vertreten das Land Nordrhein-Westfalen beim Bundesmelkwettbewerb vom 19. bis 23. April 2020 in der Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle des Bezirksverbandes Pfalz in Rheinland-Pfalz.

In Nordrhein-Westfalen melken etwa 5 460 Landwirte, die 405 500 Kühe in ihren Ställen und auf der Weide halten. Eine Kuh gibt hier durchschnittlich etwa 8 300 Liter Milch im Jahr, pro Tag also gut 25 Liter.