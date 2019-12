Vor zehn Jahren hat die Quote städtischer Angestellter bei 88 Prozent aller Reinigungskräfte gelegen. Dort möchten SPD, BfGT und Linke am liebsten wieder hin. Doch damals hat auch ein dauerhaft hoher Krankenstand für viel Ärger gesorgt. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Schritt für Schritt: Bevor 14 Sperrvermerke aufgehoben und zehn neue Reinigungskräfte eingestellt werden, möchten CDU und Grüne erst einmal erfahren, welche Erfahrungen mit Fremd- und Eigenreinigung an den Schulen und Kitas in den vergangenen Jahren gesammelt wurden.

Mit dieser Meinung setzten sich die beiden Fraktionen am Donnerstagabend gegen SPD, BfGT und Linke durch, die am liebsten sofort sämtliche Stellen bezahlen würden, weil Eltern, Schüler, Lehrer und Erzieher inzwischen vor Wut kochten. Dr. Susanne Kohlmeyer (SPD): „Die Kündigung der Reinigungsarbeit an 24 von 38 Schulen durch eine private Firma hat das Fass überlaufen lassen. Es muss jetzt was passieren.“ Parteikollege Volker Richter ist ja schon zufrieden, wenn CDU und Grüne im kommenden Jahr den neuen, städtischen Reinigungsstellen zustimmten, sobald die Evaluation vorliegt: „Das darf aber nicht mehr bis zum Sommer dauern. Es muss 2020 noch was passieren.“

Bei allem Verständnis für die Wut an Kitas und Schulen dürfe so ein statistisch völlig aus dem Rahmen fallender Einzelfall wie die kurzfristige Kündigung einer Firma nicht als Grundlage für eine langfristige Reinigungskonzeption dienen, mahnte dagegen Ischo Can (CDU). So ein krasser, alle von der Stadt beschäftigen und beauftragten Reinigungskräfte bis an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit treibenden Vorfall habe es der Erinnerung von Immobilienmanager Rainer Venhaus zufolge noch nie gegeben: „In dieser Krise haben unsere Reinigungskräfte einen Top-Job abgeliefert. Das muss ich sagen, weil in den Zeitungen immer nur geschimpft wurde.“

Höchste Quote vor zehn Jahren

Venhaus erinnerte an die mit 88 Prozent höchste Quote von eigenen, städtischen Reinigungskräften im Jahre 2009: „Damals lag die Krankheitsquote in dieser Gruppe dauerhaft bei weit mehr als zehn Prozent. Das war auch ein Grund, sich verstärkt um private Kräfte zu bemühen.“ Die im Antrag von SPD und BfGT geforderte kurzfristige Vermietung einzelner Objekte führe nur wieder zu neuen Problemen: „Was macht ein vierköpfiger Familienbetrieb, der das Städtische Gymnasium reinigen soll, wenn auch nur ein Mitglied ihres Reinigungsteams erkrankt? Solche Ausfälle kann nur eine Firma verkraften, die 20 oder mehr Objekte betreut.“ Stichwort kurzfristige Vergabe: „Wie soll eine Reinigungskraft denn die erwünschte Identifikation mit der jeweiligen Schule herstellen, wenn der Vertrag schon nach einem Jahr wieder endet?“ Warum sollte ein Reinigungsunternehmer die teure Ausrüstung anschaffen, wenn er das Objekt nach nur ein, zwei Jahren vielleicht wieder abgeben muss? Die Frage, ob privat oder öffentlich gereinigt werde, habe keine Auswirkung auf die Qualität.

Dr. Susanne Kohlmeyer möchte die Fremdreinigung auch nicht ganz abschaffen, aber eindämmen: „Wir haben den Bogen überspannt.“ Und die vermeintlichen Einsparungen, ergänzt Matthias Trepper (SPD), seien doch nur durch billigere Ausschreibungsergebnisse erzielt worden: „Also auf Kosten der Beschäftigten.“