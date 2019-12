Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Ein 60 Seiten umfassendes Konzept zur Gründung einer Gütersloher Wohnungsgesellschaft schlummert in der Schublade von Rainer Venhaus, dem Leiter des Fachbereichs Immobilienmanagement Dem Immobilienausschuss teilt er mit: „Sie müssen nur noch sagen, was Sie wollen. Dann können wir loslegen.“

Die Vorstellungen in diesem Ausschuss schwanken zwischen einer von SPD, Grünen, BfGT und Linken beantragten Wohnungsgesellschaft und einer von Ischo Can (CDU) vorgeschlagenen „Stadtentwicklungsgesellschaft“. Der Unterschied liegt unter anderem in den Aufgaben. Die Wohnungsgesellschaft wäre vor allem für Vermietung und Verwaltung des städtischen Wohnungsbestandes zuständig. Eine Stadtentwicklungsgesellschaft könnte sich darüber hinaus noch aktiv um den Kauf und den Aufbau neuer Wohnungen kümmern, etwa auf dem Areal der Mansergh-Kaserne. Hinzu kommen steuer- und vergaberechtliche Unterschiede.

Zuschusspraxis ändern

Politisch überraschend ist die Empörung von Ischo Can, der gerne in den Gemeinschaftsantrag der anderen vier Fraktionen mit einbezogen worden wäre. Bisher war die CDU streng der Linie ihres Bürgermeisters gefolgt, wonach allein die Grundsteuerkosten gegen die Gründung einer städtischen Wohnungsgesellschaft sprechen. Can erinnerte an die Unterstützung seiner Fraktion für das kommunale Baulandmanagement: „Wir sind zu weiteren Schritten bereit.“

Der Gemeinschaftsantrag soll vor allem Menschen mit gebrochenen Biografien helfen, eine Wohnung in Gütersloh zu finden. Volker Richter (SPD): „Wohnen ist ein Menschenrecht und eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge.“ Norbert Bohlmann (UWG) ist das einzige Ausschussmitglied, das nicht daran glaubt, das die Gründung einer neuen Behörde auch nur eine neue Wohnung schafft: „Die Zuschusspraxis für Wohnungssuchende muss geändert werden, damit sie sich die Wohnungen, die es am Markt gibt, auch leisten können.“

Gründungen in Nachbarstädten

Das werde in Städten wie Osnabrück und Paderborn genau anders gesehen, hält Matthias Trepper (SPD) entgegen: „Dort sind in diesem Jahr kommunale Wohnbaugesellschaften gegründet worden.“ Der Freizug des Mansergh-Quartiers sei eine Riesenchance für Gütersloh. Norbert Morkes (BfGT) empfiehlt, sich an solchen Vorbildern zu orientieren statt das Rad neu zu erfinden. Birgit Niemann-Hollatz (Grüne) drückt aufs Tempo: „Wir müssen schnell zu Potte kommen, weil wir diese Gesellschaft dringend brauchen.“

Ob es eine Wohnungs- oder Entwicklungsgesellschaft wird, soll in Workshops im Januar oder Februar beraten werden. Bis März soll die Verwaltung eine entscheidungsreife Beschlussvorlage erstellen.