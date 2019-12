Gütersloh (WB). Fast wäre es ein Nikolausbaby geworden: Am 7. Dezember um 9.34 Uhr kam Malina Antonia Jurk im Klinikum Gütersloh zur Welt. Es war die 800. Geburt im Klinikum in diesem Jahr und damit ein neuer Rekord für das Krankenhaus: Die 800er-Marke wurde so früh geknackt wie noch nie.