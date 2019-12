Von Christian Althoff

Gütersloh (WB). Im Fall der Anzeige gegen einen Wursthersteller aus dem Kreis Gütersloh hat der anonyme Hinweisgeber die Kontrolleure der Kreisverwaltung in Schutz genommen. Sinngemäß schreibt er in seinem Brief an Behörden und Kunden, die Mitarbeiter des Veterinäramts hätten keine Chance gehabt, die Unregelmäßigkeiten zu entdecken.