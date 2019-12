Von Uwe Caspar

Gütersloh-Isselhorst (WB). Schon seit 34 Jahren lebt die gebürtige Österreicherin Ute Varnholt, die mit ihrem Mann Heiner eine Gärtnerei in Isselhorst betreibt, in Deutschland. Großes Heimweh verspüre sie nicht mehr, versichert die Dame. Doch einmal im Jahr holt sie sich ihre Heimat zurück: Der dreitägige Weihnachtsmarkt ist der einzige in Ostwestfalen, auf dem ausschließlich leckere Spezialitäten aus der Alpenrepublik angeboten werden.

Das Heimweh erwacht

„Und wir sind der einzige Weihnachtsmarkt mit kompletter Überdachung“, merkt der bekennende Österreich-Fan Heiner Varnholt (60) an, der während eines Urlaubs in Austria seine Ute kennen und lieben gelernt hat. Bereits zum neunten Mal haben die Varnholts am vergangenen Wochenende ihren überschaubaren, familiären Weihnachtsmarkt mit seinem Ösi-Alleinstellungsmerkmal ausgerichtet.

Eine weitere Besonderheit: Hinter den sechs Ständen steht nur aus Österreich stammendes Personal, deren zweite Heimat inzwischen Gütersloh ist. So wie Melitta Rosenow, die zusammen mit ihrer Freundin Ellen Amtenbrink – ausnahmsweise eine Deutsche – unter anderem Leberkäse, Palatschinken, Krainerkäse und Marillenschnaps („G’scheider“) feilbietet. Einige der Obstler in ihrem Sortiment wurden in der Steiermark produziert. Der aus Tannenzapfen hergestellte „Zimbe“, ebenfalls hochprozentig, stammt vom Großglockner. Eine absolute Rarität. ­­

„Von Jahr zu Jahr kommen immer mehr Leute zu uns“, freut sich Ute Varnholt, dass die Veranstaltung in der Remise, wo sonst die Fahrzeuge des Betriebs untergebracht sind, längst kein Geheimtipp mehr ist. Schön, gell?

Alle Spezialitäten werden direkt aus „Ösi-Land“ geliefert oder von den Varnholts persönlich abgeholt. Zu den Rennern gehört der Sporer-Punsch, zubereitet aus Rum (Vorsicht: 50 Prozent Alkoholgehalt...), Orangen und heißem Wasser. Zudem gibt es bei diesem Weihnachtsevent die angeblich kleinste Sektflasche der Welt zu erwerben: Nur 15 Zentimeter groß und mit einem Fassungsvermögen von 0,12 Liter. Heiner Varnholt: „Die Flasche wird auch gern als Deko. genutzt.“ Buchenholz-Stehtische und ein sogenanntes Schwedenfeuer runden das urgemütliche Ambiente ab.

30 Landsleute im Österreich-Klub

Doch die kleine Gütersloher Austria-Kolonie kommt nicht nur bei diesem außergewöhnlichen Mini-Weihnachtsmarkt zusammen: Ute Varnholt hat schon vor längerer Zeit einen Österreich-Klub mit derzeit rund 30 Landsleuten gegründet, die sich mehrmals im Jahr treffen. „Ungefähr alle drei Monate in Tatenhausen“, berichtet die 55-Jährige. Klar: Den Jahresurlaub verbringt sie mit ihrem Ehemann im Alpenland – meistens verbunden mit Verwandtenbesuche. „In meinem Heimatland geht es gemächlicher zu, hier ist mehr Stress. Aber es gefällt mir auch in Deutschland“, hat sich Ute Varnholt gut eingelebt.

Und wenn am Sonntagabend der letzte Punsch in der Remise ausgeschenkt ist, singen zum Abschluss alle Beteiligten gemeinsam Weihnachtslieder. Servus bis zum nächsten Jahr – dann gibt’s wieder allerhand aus Ösi-Land!