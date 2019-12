Auf dem Porta-Parkplatz an der Holzstraße gibt es für 1028 Fahrzeuge Abstellplätze. CDU-Ratsherr Reinhold Rossel fragte schon 2010, ob damit an Sonntagen freie Flächen für Lkws aus Osteuropa geschaffen werden sollten. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). So wie ein Bürger ein paar tempodrosselnde Schwellen für seine Siedlungsstraße beantragt, so bittet die Porta-Gruppe um Prüfung einer millionenschweren Investition in ein neues Fitness-Center, ein neues Restaurant und ein Hotel auf einem Teil des riesigen Parkplatzes an der Holzstraße. Im Hauptausschuss wundert sich Hans-Peter Rosenthal (Grüne) über diesen Umgang mit dem Leuchtturmprojekt aus der Ära Maria Unger.