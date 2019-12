Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Mehr als 2000 Trauergäste haben am Dienstag Abschied von Priester Sleman Djallo genommen, der im Alter von 68 Jahren gestorben ist. Insgesamt vier Bischöfe aus der syrisch-orthodoxen Kirche nahmen an der Trauerfeier in der St. Stephanus-Kirche an der Hohenzollernstraße teil.