Von Uwe Caspar

Eine große Schachtel „Merci“ – sozusagen als versüßendes Dankeschön

Am Dienstagmorgen hat Adenauer auch der neuen, in der Feuerwehrwache Gütersloh in­stallierten Kreisleitstelle einen Adventsbesuch abgestattet. Auch Güterslohs Bürgermeister Henning Schulz („Mit der Leitstelle haben wir gute Arbeitsbedingungen für die Zukunft geschaffen“) und die Stadt-Beigeordnete Christine Lang sind erschienen. Mitgebracht haben sie neben Kaffee ein weiteres Geschenk mit passendem Namen: Eine große Schachtel „Merci“ – sozusagen als versüßendes Dankeschön für das große Engagement der heimischen Retter. Süßes gibt’s auch vom Landrat, der an Feuerwehr-Chef Joachim Joachim Koch und Olaf Knop, der die Kreisleitstelle führt, Überraschungsboxen überreicht.

Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent gewachsen

Nicht ganz überraschend ist dagegen, dass die Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent nach oben geklettert ist. Bis zum Ende des Jahres werden kreisweit Rettungs- und Feuerwehrwagen sowie Krankentransporte und Notärzte rund 56.000 Mal ausgerückt sein, um akute Hilfe zu leisten. Sämtliche Einsätze koordiniert die Kreisleitstelle, hier laufen seit Anfang Dezember alle Fäden zusammen.

Besagter Anstieg hängt auch mit dem neuen Rettungswachenstandort in Herzebrock-Clarholz zusammen, der das Versorgungsnetz im Kreisgebiet noch dichter macht. Rückgängig sind die Notarzteinsätze (von 3100 auf 2975). „Hier wirkt sich die höhere Qualifikation der Notfallsanitäter aus, für die wir seit 2016 eine entsprechende Ausbildung anbieten“, erklären der für das Ressort Bevölkerungsschutz zuständige Kreisdezernent Eckhard Ramhorst und Fachbereichsleiter Thomas Kuhlbusch im Rahmen des Adventsbesuchs am Dienstagmorgen.

Modernste Technik im Wert von rund 2,7 Millionen Euro

Bevor Sven-Georg Adenauer zu seinem nächsten vorweihnachtlichen Schnelleinsatz aufbricht, lässt er sich noch Zeit, um einen Blick in die mit modernster Technik (Kosten: rund 2,7 Millionen Euro) ausgestattete Leitstelle zu werfen. Die Bezeichnung „Raum“ findet der Landrat reichlich untertrieben. „Das sieht hier ja aus wie im Raumschiff Enterprise“, staunt der Landrat über das futuristisch anmutende Equipment. Die riesige Leinwand, die alle Brennpunkte im Kreis zeigt, gibt es sonst wohl nur in bundesdeutschen Großstädten.

Inzwischen haben vier neue Leitstellendisponenten und ein IT-Administrator in der Kreis-Meldezentrale ihren Dienst aufgenommen. Das „Raumschiff Enterprise“ mit künftig 32 Besatzungsmitgliedern wird ab dem 1. Januar eigenständig seine Kreise ziehen – dann eingegliedert in der Abteilung Bevölkerungsschutz.