Kurz zusammengefasst bedeutet das für private Kleinanlieferer: Wer seine Abfälle gut sortiert und getrennt bringt, kann Geld sparen. „Bei vermischten Abfällen gilt der Preis der teuersten Abfallart oder es müssen eben Zwischenverwiegungen vorgenommen werden“, erläutert Frauke Zielke, Prokuristin der GEG. „Im Umkehrschluss bedeutet das: Wer gut trennt, zahlt weniger.“ Ein Beispiel: Rest- und Sperrmüll wird mit 109,48 Euro pro Tonne in der Verwiegung beziehungsweise mit sechs Euro je angefangene 500 Liter Volumen abgerechnet. Die neue Einteilung erlaubt es zukünftig, Altholz der Klassen I-III für 65,45 Euro/Tonne beziehungsweise für vier Euro/500 Liter abzugeben.

Darunter fallen zum Beispiel Möbel aus Massivholz, Leimholzplatten, Innentüren, Dielen oder Möbel mit PVC-Kanten oder PVC-Beschichtungen. Nur für Altholz der Klasse IV, also mit Holzschutzmitteln behandelte Hölzer, wird weiterhin das höhere Entgelt erhoben.

In der Praxis bedeutet das für den Kunden unter Umständen einen höheren logistischen und zeitlichen Aufwand. „An Recyclinghöfen ohne Waage können unsere Kollegen die Anlieferung in Augenschein nehmen und direkt pauschal abrechnen“, erklärt Zielke. „Aber an Entsorgungspunkten mit Waage, also in Gütersloh, in Halle (Entsorgungspunkt Nord), in Borgholzhausen und am Recyclinghof Harsewinkel liegt die Entscheidung beim Kunden, nur einmal über die Waage zu fahren, und einen einheitlichen Preis zu zahlen, oder mehrmals über die Waage zu fahren, um unterschiedliche Abfallarten zu den entsprechenden Preisen abrechnen lassen zu können.“

Wer größere Mengen entsorgen möchte und daher mehrfach fahren muss, der sollte seine Abfälle möglichst nach Sorten getrennt bringen. „Wir wissen natürlich, dass das nicht immer möglich ist, bitten aber um Verständnis, wenn ein Kunde sich ansonsten an einem Samstag vielleicht zweimal in die Schlange einreihen muss.“

Eine Übersicht der Recyclinghöfe und Entsorgungspunkte finden Interessierte auf www.geg-gt.de/de/kunden-center/entsorgungspunkte.