Weil die notwendige Vertragsabschluss-Quote von 35 Prozent bis zum vergangenen Samstag, 14. Dezember, in beiden Gebieten noch nicht erreicht worden ist, haben sich die Stadtwerke Gütersloh einer Mitteilung zufolge dafür entschieden, den Vermarktungszeitraum um gut fünf Wochen auszudehnen.

Mit den erreichten 25 Prozent in Avenwedde Bahnhof und 22 Prozent in Kattenstroth „Mitte“ liegen beide Gebiete unter der benötigten Marke. BiTel-Geschäftsführer Thomas Primon: „Doch insbesondere in den vergangenen zwei Wochen ist die Nachfrage noch einmal deutlich gestiegen.“ Der Zuwachs habe zuletzt bei guten fünf Prozent gelegen. Diese steigende Tendenz der vergangenen Tage sei ein Grund für die Verantwortlichen, die Vermarktungsphase zu verlängern. Stadtwerke-Geschäftsführer Ralf Libuda: „Wir sind nah vor dem Ziel.“ Bleibe die Entwicklung im Januar-Endspurt so positiv, werde der Ausbau in beiden Gebieten gelingen.

Nach dem 25. Januar 2020 sei in Avenwedde Bahnhof und Katten-stroth „Mitte“ dann aber Schluss mit der Vermarktung. Libuda: „Im schlimmsten Fall müssen die Menschen dann mehrere Jahre warten bis sie wieder die Chance auf schnelles Internet bekommen.“ In den kommenden Wochen würden insbesondere Wohnungseigentümer und Mieter in Mehrfamilienhäusern von der BITel über die Vorteile der leistungsstarken Glasfaser-Technologie informiert. Die BITel habe dazu bereits das Einverständnis der Hausverwaltungen eingeholt.