Gütersloh (WB). Mit zwei Freunden im Auto hat sich ein 15-Jähriger aus Harsewinkel in der Nacht zu Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Fahrt mit Mamas Auto endete schließlich mit einem Unfall an einem Bahnübergang.

Die Polizeibeamten waren in der Nacht am Brüggenkamp auf den Suzuki Swift aufmerksam geworden und hätten diesen kontrollieren wollen. Der Fahrer des Suzukis habe nicht auf den Streifenwagen reagiert, teilte die Polizei mit.

Stattdessen habe der Fahrer beschleunigt und sei in Richtung Ringallee weitergefahren. Auch das neben dem “Stop Polizei„ eingeschaltete Blaulicht, habe ihn nicht zum Anhalten gebracht. Die Fahrt setzte sich laut Polizeiangaben über die Bielefelder Straße, in Richtung Oesterweg fort. Dabei sei der Suzuki-Fahrer deutlich zu schnell gefahren. Die Polizei habe ihn mit eingeschaltetem Martinshorn weiter über die Oesterweger Straße/ Vorbruchstraße in Richtung Harsewinkel verfolgt. Als der flüchtige Autofahrer in die Straße Steenriek abgebogen war, kam er bei dem Versuch mit überhöhter Geschwindigkeit nach rechts in die Straße Berkendiek abzubiegen von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte anschließend an einer Bahnschwelle mit einem Pfahl und kam auf den Schienen der Bahn zum Stehen.

Jugendliche unverletzt nach Hause gebracht

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 15-Jährigen aus Harsewinkel. Mit in dem Auto befanden sich ein 17-jähriger Versmolder und ein 17-jähriger Harsewinkler. Alle drei Jugendlichen blieben unverletzt.

An dem Auto, welches auf die Mutter des 15-Jährigen zugelassen ist, entstand ein Schaden im Frontbereich und an der Beifahrerseite. Ebenso entstand Sachschaden an dem Bahnübergang. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei Gütersloh auf 5000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.