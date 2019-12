Sobald Mickie Krause die Bühne betreten hat, gibt es für die Partygesellschaft kein Halten mehr. Im Saal der Weberei herrscht Ausnahmezustand. Die Bässe wummern, die Massen tanzen und singen, die Stimmung ist vom Start an auf dem Höhepunkt. Foto: Gabriele Grund

Von Gabriele Grund

Gütersloh (WB). Wenn „Zehn nackte Friseusen“ auf „Schatzi, schenk mir ein Foto“ treffen, dann handelt es sich nicht nur um feinste mallorquinische Ballermann-Party-„Hochkultur“: Man kann auch davon ausgehen, dass Mickie Krause nicht weit ist. So

Mickie Krause in der Weberei Fotostrecke

Foto: Gabriele Grund

wie am Dienstagabend in der Weberei in Gütersloh.

Rund 400 Besucher wollen sich an diesem Abend nicht mit Besinnlichkeit auf den bevorstehenden Heiligabend einstimmen, sondern bevorzugen Ballermann-Bumbum mit Mickie Krause samt Band. Im Rahmen seiner „Eine-Woche-Wach-Tour“ gastiert der Schlagerbarde nach 2017 zum zweiten Mal in Gütersloh.

„Was uns vereint in diesem Laden ist der gemeinsame Leberschaden. Schön, dass ihr euch um kurz nach 20 Uhr hier in Gütersloh schon auf mein Niveau runtergesoffen habt“, begrüßt Mickie Krause seine Partyjünger, ehe er ihre Gehörgänge mit Songs wie „Ich bin solo“, „Biste braun kriegste Fraun“, Zeig doch mal die Möpse“ und „Du bist zu blöd um aussem Busch zu winken“ flutet. Dabei geht die Partygesellschaft, darunter das Rietberger Schlagersternchen Anna Maria Zimmermann und Weberei-Chef Steffen Böning, von Beginn an richtig ab.

Begleitet wird der Zeremonienmeister des Ballermann-Sounds von den Musikern Klaus Schulze Welberg alias Amaretto am Bass, aus dessen Feder die meisten Krause-Songs stammen, Chris Besch am Keyboard, Schlagzeuger Elute und Meister Ede am Bass. „Es ist wirklich erstaunlich, mit wie wenig Talent ihr euch hier durch den Abend mogelt“, stellt der Chef zwischendurch fest.

Im Juni 1970 im westfälischen Wettringen als Michael Engels geboren, avancierte der Berufspartymacher Mickie Krause neben Jürgen Drews inzwischen zum ungekrönten Partykönig. Dass er dieses Metier beherrscht, wird auch in der Weberei deutlich. Als der mit Pilzkopf-Perücke und Sonnenbrille gestylte Star des Abends die Bühne betritt, gibt es kein Halten mehr. Von der ersten Sekunde an singt das Publikum frenetisch jeden Gassenhauer mit. Derart angestachelt reicht schon ein einziges „LaLaLala“ und „Ohoho, ohohoho“, um den Ekstasepegel noch weiter nach oben zu schrauben. Zwischendurch hat Krause ein paar ultraflache Witze auf Lager, so wie diesen hier: „Ich bin zu Hause geboren worden. Meine Mutter ist erst ins Krankenhaus gekommen, als sie mich gesehen hat“. Richtig frech wird er auch noch: „Gut, dass ich bei meiner Geburt nicht vertauscht wurde, sonst würde ich heute Wendler heißen. Wie heißt seine Torte?“ leitet Krause zu der fast jugendlichen Begleitung des Schlagerkollegen über – und zum Schmähsong „Laura Müller – scheißegal“.

Auffällig stark vertreten sind Frauengruppen aus Greffen und Harsewinkel. „Wir fahren jedes Jahr nach Mallorca und haben Mickie Krause schon mehrfach im Mega-Park erlebt. Er weiß einfach, wie man Party macht“, strahlen Luisa, Claudia und Simone. Carina und ihre acht Freundinnen aus Greffen lieben Mickie Krause, „weil seine Songs so richtig knallen“.