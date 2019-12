Pia Eckmann (57, links) und Sabine Kliem (59) sind im 1979 gegründeten Kinderschutz-Zentrums tätig. In der Einrichtung unter dem Dach der AWO sind aktuell zehn Fachkräfte, zwei Sekretärinnen und zwei Honorarkräfte beschäftigt. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das Kinderschutz-Zentrum in Gütersloh besteht in diesen Tagen seit 40 Jahren. Wie war es damals um das Wohl der Mädchen und Jungen in der Stadt bestellt? Wie ist die Situation aktuell? Pia Eckmann (57), Leiterin der Familienberatungsstelle, und Kollegin Sabine Kliem (59, „NischE“) geben dazu im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT Auskunft.