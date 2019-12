Dieses etwa 2500 Quadratmeter große Grundstück am Langen Weg hat die Firma Hagedorn gekauft. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Die Gütersloher Unternehmensgruppe Hagedorn vergrößert ihr Stadtquartier „Gleis 13“: „Wir haben auf der anderen Seite des Langen Weges ein weiteres Grundstück gekauft”, bestätigt Geschäftsführer Rick Mädel (Hagedorn-Revital). Was aus der bislang unbebauten Fläche werden soll, steht nach seinen Angaben aber noch nicht fest.

Das Areal befindet sich in Nachbarschaft des Wasserwerks der Stadtwerke Gütersloh (SWG) und der Waschstraße und Tankanlage Güth. Nach Angaben von Rick Mädel ist das betreffende Grundstück 2500 Quadratmeter groß. Pläne, wie es konkret genutzt werde, seien im Gange, „auf jeden Fall ist aber beabsichtigt, es in das Konzept von Gleis 13 einzubinden“, so der Geschäftsführer. Es könne beispielsweise als Parkplatz eingebunden werden.

Seit etwa drei Monaten befindet sich das Grundstück im Eigentum Hagedorns. „Möglicherweise dient es zunächst als Platzreserve, wenn der Bau des vierten Komplexes am Eingang des Langen Weges beginnt.“ Momentan liefen bereits Gespräche mit Interessenten, die Entscheidung werde wohl 2020 fallen. Nach wie vor befänden sich darunter auch einige Hotelbetreiber, darunter B&B Hotel. Von der französischen Kette, die allein in Deutschland 125 Einrichtungen betreibt, war jüngst bekannt geworden, dass sie sich auch für den Porta-Parkplatz interessiert.

Mädel meint, Konkurrenz sei immer gut. Hagedorn betrachte das Porta-Projekt mit Hotel, Fitnesscenter, Fahrradfachmarkt und Gastronomie nicht als Konkurrenz, sondern als gesunden Wettbewerb. “Gütersloh ist eine Stadt, in der sich viel zu wenig Baukräne drehen.” Auch vor einem weiteren Fitnessstudio mache sich Hagedorn nicht bange. Das Fit X auf dem Gleis 13-Gelände hat sich demnach am Markt etabliert, die Sollzahlen bei den Anmeldungen seien schon vor geraumer Zeit erreicht worden.

Hagedorn lasse sich mit der Fertigstellung des „Gleis 13“-Geländes Zeit, weil man nicht allein nach wirtschaftlichen Kriterien entscheide, sondern zugleich eine städtebaulich sinnvolle Lösung anstrebe. Gemeinsam mit der Stadt wolle man etwas schaffen, das für die Entwicklung Güterslohs nachhaltig sei.

