Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Die jüngsten Gammel- oder Ekelfleischskandale spielen der Gütersloher Salamischmiede Vogt & Wolf in die Hände. Das Unternehmen gilt seit Jahrzehnten als der „Mercedes“ unter den Wurstherstellern Deutschlands. „Die Kunden differenzieren genau. An den Kühl- und Wursttheken erkennen sie unsere Qualität an“, sagt Dr. André Vielstädte, Sprecher des Tönnies-Konzerns, zu dem Vogt & Wolf seit zwei Jahren gehört.

Die regelmäßigen Investitionen der Blankemeyer-Gruppe in die Produktion haben die 90 Arbeitsplätze bei Vogt & Wolf gerettet. Der Salami-Spezialist ist seit Ende der neunziger Jahre zertifiziert, er muss regelmäßig 273 geprüfte Kriterien des International Food Standards erfüllen. Die damaligen Inhaber Harald Peters und Fritz Köhne investierten weiter als ihre Bilanzen schon Jahr für Jahr immer nur Fehlbeträge auswiesen. Mit der von Maximilian Tönnies geleiteten Zur-Mühlen-Gruppe fanden sie schließlich einen Marktakteur, der die Kraft und den Ruf hat, die aus dem 19. Jahrhundert stammende Qualitäts-Tradition fortzusetzen.

Tönnies hält sein Versprechen. Hinter den roten Ziegelmauern an der Herzebrocker Straße hat sich seit 2017 eine Menge getan. Chargierung und Kutterei wurden entkernt und komplett erneuert. Das heißt, es wurde nicht nur in nagelneue Kutter und Füller investiert, auch Böden, Wände, Decken wurden strengen Hygienevorschriften entsprechend saniert. Beim Rundgang in Schutzkleidung mit Haube, ohne Ehering und sonstigem Schmuck, zeigt Betriebsleiter Christian Oertel auf Rohre, die sich durch alle Stockwerke des 1815 bezogenen und 1994 runderneuerten Gebäudes ziehen: „Die Be- und Entlüftung ist auch komplett neu. Das sieht man zwar nicht, ist für die Produktion aber immens wichtig.“

Digitale Überwachung

Produktion klingt zu industriell. Vogt & Wolf ist ein riesiges Labor, ein Salami-Labor. Von der Mischung von frischem Schweinefleisch und tiefgefrorenem Speck im Kutter über die Zugabe von Salzen, Gewürzen und Starterkulturen nach alten Gütersloher Rezepten, die Abfüllung in Naturdarm, der Besprühung mit Schimmelkulturen, der Vor- und Nachreifung in separaten Kammern bis zur Trocknung wird jeder einzelne Arbeitsschritt akribisch und digital überwacht. Oertel: „Wir können den Herstellungsprozess jeder einzelnen Salamischeibe nachverfolgen, falls erforderlich.“

Gutfried, Böklunder, Hofgut, Barlenhof, die Gourmet-Linie von Aldi und natürlich Marten – aus dem Salami-Labor an der Herzebrocker Straße kommen all’ die deutschlandweit bekannten Marken. Dr. Vielstädte: „Das sind Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Darauf kann eine Stadt wie Gütersloh auch stolz sein.“ Die Investitionsschwerpunkte würden an der Wursttheke gesetzt: „Wir prüfen genau, was der Markt verlangt und richten uns darauf ein.“ Gegenwärtig seien es vor allem Salami-Snacks, die besonders gut liefen. Die Zur-Mühlen-Gruppe kommt auf einen Marktanteil von 22 Prozent bei SB-Wurstwaren.

Gut 180 bis 200 Tonnen werden pro Woche auf 26.000 Quadratmetern Fertigungsfläche in Gütersloh hergestellt. Die Investitionsphase sei noch nicht abgeschlossen, demnächst rücke die Anlieferung in den Fokus. Wieviel genau Tönnies bereits in das Gütersloher Werk investiert hat, wird mit Verweis auf Mitbewerber nicht verraten: „Es ist ein zweistelliger Millionenbetrag.“ Die Investitionen der Blankemeyer-Gruppe in die Produktion (ohne Neubauten) beliefen sich in den neunziger Jahren auf rund 13,5 Millionen D-Mark, also etwa 6,8 Millionen Euro. Inflationsbedingt dürfte seitdem einiges draufgekommen sein.