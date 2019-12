Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Mehr als 180 Jahre schlummerte sie in einer Holzkiste, überstand unbeschadet mehrere Kriege – und wird jetzt in Gütersloh zu neuem Leben erwachen: In der Apostelkirche führt Rainer Timmermann (66) mit seinem Chor Rondo Vocale und dem Genesis-Orchester am Sonntag, 5. Januar, eine lange verschollene Weihnachtskantate von August Karl Röse (1821 bis 1873) auf.

Vorsichtig blättert der Kirchenmusiker und Chorleiter aus Niehorst in der Partitur. Sein Blick wandert dabei über die mit Tusche auf vergilbtem Pergament geschriebenen Noten, hier und da finden sich Notizen, Ergänzungen. „Durch Zufall erfuhr ich von der Handschrift dieser interessanten Weihnachtskantate“, berichtet Timmermann, der bis 2018 mehr als 30 Jahre lang die Ökumenische Kantorei in Gütersloh-Friedrichsdorf geleitet hatte.

Komponist lehrte in Erziehungsanstalt

Dass das Musikstück den Weg in die Kreisstadt gefunden hat, ist der Gütersloher Kinderärztin Dr. Antje Schoop (51) zu verdanken. Sie ist die Ur-Ur-Urenkelin des aus Gotha/Thüringen stammenden Lehrers, Botanikers und Musikers August Karl Röse, „der die Weihnachtskantate im Dezember 1838, also im zarten Alter von 17 Jahren, komponierte“, wie Timmermann weiter ausführt. Damals soll Röse bereits als Junglehrer in einer Erziehungsanstalt auf dem Gut Schnepfenthal nahe Gotha tätig gewesen sein, wie Timmermann mutmaßt.

Die besagte Nachlasskiste habe all die Jahrzehnte unbeachtet auf dem Dachboden des Schnepfen­thaler Anwesens gestanden, erinnert sich die Kinderärztin, die bei Rainer Timmermann zur Uraufführung im Chor mitsingt. „Nach der Wende bin ich mit meinen Eltern erstmals zu dem Gut gefahren, auch haben wir damals mal auf dem Dachboden gestöbert. Doch erst kürzlich habe ich die Zeit gefunden, die zahlreichen Handschriften meines musikalischen Ahnen genau anzuschauen“, berichtet die 51-Jährige. Bei Chorleiter Timmermann stieß die Röse-Nachfahrin schließlich auf einen historisch versierten Musiker, der die Noten und Sütterlin-Notizen seit Sommer in vielen Stunden akribischer Kleinarbeit entzifferte und nun zur Uraufführung in der Apostelkirche vorbereitet. „Eine erste Probe für das zehnminütige und 15-stimmige Stück hat bereits stattgefunden“, so der 66-Jährige.

Timmermann entziffert Note für Note

Röse habe seiner Weihnachtskantate mit dem Titel „Ehre sei Gott in der Höhe” bereits die Bezeichnung op. IV gegeben. „Über den Verbleib der drei früheren Werke oder nachfolgender Stücke ist bisher nichts bekannt.“ Am Ende der Partitur finde sich der fast philosophische Gedanke „Sing, so lernst du singen! Spinnen lernt man beim Spinnen. Wer den Kern verlangt, muss die Schale aufreißen“, zeigt sich Rainer Timmermann von dem gut erhaltenen Schriftstück angetan.

Im Epiphaniaskonzert am Sonntag, 5. Januar (Beginn 17 Uhr), kommt das Frühwerk Röses in der Apostelkirche zusammen mit einer Kantate von Christoph Graup­ner (1683 bis 1760) zur Uraufführung. Als Solisten treten Alina Palus und Florian Hokamp auf. Der Eintritt ist frei.