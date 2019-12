Nicht mehr wegzudenken: Güterslohs Folk-Legende Gerry Spooner hat beim Bühnenjubiläum am zweiten Weihnachtstag alles gegeben. Auch er ist von Anfang an dabei. Foto: Jens Dünhölter

Von Jens Dünhölter

Gütersloh (WB). Um die „Small Stars“ kreisen unvergessene Geschichten. 25 davon hat Bürgerkiez-Boss Steffen Böning in einem speziellen Quiz zusammengefasst. Das erste von insgesamt 200 Spielen hat der Weberei-Chef den Kult-Musikern Donnerstagabend persönlich auf der Bühne überreicht. Wann genau feiern die „Kleinen Sterne“ (Small Stars) eigentlich ihr silbernes Bühnenjubiläum? Richtig: am 26.12.2019.

Die heimischen Profis, die ansonsten mit deutschsprachigen Musikgrößen unterwegs sind, haben an diesem Tag mit einer über dreistündigen Live-Musik-Show im Großen Saal des Bürgerkiezes begeistert. Das unter dem Motto „XXV – ein Vierteljahrhundert Kult“ stattfindende Geburtstagskonzert war gleichzeitig der Auftakt der bis Silvester andauernden Live-Musik-Reihe, die trotz ihrer 25 Jahre nichts von ihrer Magie eingebüßt hat.

Ballroom Blitz

Aus diesem Anlass durften die Fans über die Titelauswahl mitbestimmen. Per Internet hatten die Bandleader um Mickey Meinert und Achim Meier nach den Lieblingshits gefragt. Heraus kam dabei eine Auswahl von 30 Rock-Klassik-Ohrwürmern wie „Ballroom Blitz“, „Hot Love", „A Whiter Shade of Pale“, „Message in a Bottle“ oder „Baker Street“, von denen meist schon das Anspielen der ersten Töne genügte, um die Erinnerungen an diese Zeiten der 70-er Jahre lebendig werden zu lassen. Genau wie ihre Songs scheinen die Small Stars im Laufe der vergangenen Jahre trotz einiger ergrauten Haare nicht einen einzigen Tag älter geworden zu sein. Mit Leidenschaft spielte die achtköpfige Stammbesetzung um Mickey Meinert, Achim Meier, Andrew Gläser, Harry Schuler, Achim Schal, Steve Haggerty, Gerry Spooner sowie Zacky Tsoukas die Hits ihrer Jugend. Genau hier liegt wohl auch die Erklärung für den Small-Star-Mythos mitsamt des dazugehörigen, stundenlangen Anstehens beim Kartenvorverkauf für die rasch ausverkauften Konzerte. Mit ihrer handgemachten Musik, mitreißenden Soli, kräftigen Bässen, einzigartigen Saxofonstücken und dem Wiederaufleben der Ohrwürmer bilden sie einen wohltuenden, hochgeschätzten Kontrast zu manchem am PC zusammengemixten „One-Hit-Wonder“.

Der zweite Erfolgsgarant ist ihre unglaubliche Flexibilität. Jeder Musiker gönnt dem anderen seine persönliche Sternstunde. Wenn Mickey zum Auftakt mit den Überraschungsgästen des Jugendmusikkorps Avenwedde den Deep Purple-Hit „Child In Time“ anstimmt, Steve Haggerty mit seinem „You Raise Me Up“ den Engelchor zum Singen bringt, Harry Schuler Supertramp an die „School“-Zeit glorifiziert, Zacky bei „Radar Love“ die Trommelstäbe zum Glühen bringt, Andrew Gläser mit sichtbaren Schweißbächen auf der Stirn „You’re The Voice“ anstimmt, Roland Schal auf seiner Gitarre „Nessun Dorma“ selbst Giacomo Puccini zu Tränen rühren würde, freuen sich die Kollegen für sie mit.

Verneigung

Als Verneigung vor den 25 Jahren bekam das im zweiten Teil vom Teufels-Dudelsackspieler Loic Tailebrest, Jan Bobe und Roger Clarke-Johnson verstärkte Weihnachtsmarkt-Ensemble nach dem neuen vierteiligen Irish-Folk-Auftakt in Teil zwei von Rosi Haggerty und Sandra Meinert eine mit kleinem Feuerwerk versehene Torte geschenkt. Das Singen übernahm dabei ausnahmsweise der gesammelte „Happy Birthday-Chor“ in Saal. Anschließend gab’s bei den Klassikern „You Can Leave Your Hat On“, „Stairway To Heaven“, „With a Little Help from my Friends“, „Music“ und den finalen „No Woman, No Cry“ kein Halten mehr. Das Auftakt-Konzert feierte das Ensemble traditionell mit Pizza und Grappa.