Von Dunja Delker

»Ach du dickes Ei« heißt die unterhaltsame Familiengeschichte, die ursprünglich ein Sachbuch werden sollte. Dr. Katrin Sewerin hat nach ihrem Abitur am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Gütersloh an der Tierärztlichen Hochschule Hannover studiert und über die artgerechte Haltung von Legehennen promoviert. Heute lebt sie mit ihrer Familie auf einem Resthof in Bad Bentheim.

Zur Familie gehören neben zwei Kindern (7 und 14 Jahre alt) und zwei Hunden auch neun Hühner und ein Hahn. Als ihre Kinder Emma und Tom sich weitere Haustiere wünschen, überlegen sich Katrin Sewerin und ihr Ehemann die vermeintlich perfekte Abschreckungsstrategie: Statt Hasen, Hamster oder dem heiß ersehnten Golden Retriever schlagen sie die Anschaffung von Hühnern vor – und rechnen damit, dass der Nachwuchs nicht-bepelzte Tiere öde finden wird. Doch weit gefehlt. Und so ziehen Henni, Isabella, Layla und der verschüchterte Möchtegern-Hahn Momo in den Garten.

»Wenn die Hühner mal in die Pötte kämen«

Wie und warum auf Momo Muffin und Blacky folgen und welche Abenteuer die Familie mit dem Federvieh erlebt, erzählt Sewerin in ihrem Buch auf unterhaltsam-witzige und informative Weise. Das Warten aufs erste Ei (»Wenn die Hühner mal in die Pötte kämen«) umschreibt sie ebenso schön wie die Episode, dass Memme Momo »Muffensausen« hat, die Hühnerleiter hinunter zu gehen. Ganz nebenbei auf leicht-lockere Art erfahren die Leser, dass Hühner besonders gerne Weizen und Paprikakerne picken, auf Avocados verzichten sollten und ihre Eier nach dem Legen einige Tage liegen sollten, damit sie ihr Aroma besser entfalten können.

Oder wussten Sie, dass Hühner eine ausgeklügelte Sprache mit etwa 30 Lauten haben (siehe Kasten), ein Hühnerstall aus Plastik praktisch sein kann, damit die rote Vogelmilbe keine Chance hat, und dass das »Schlafzimmer« fürs Federvieh klein sein sollte, damit die Hühner den Raum mit ihrer Körperwärme aufheizen können?

Hühner und Hähne helfen sich auch

Wer Katrin Sewerins Buch liest, fühlt sich in Petterssons Hühnerstall hineinversetzt. Idyllisches Landleben, offene Küchenfenster mit Blick ins Grüne und Hühner, die einen Namen haben. »Layla ist die Chefin, Kiki liebt es, auf den Arm genommen zu werden. Lulu ist ihre verfressene Schwester und Little macht ihrem Namen alle Ehre – sie ist eine Zwergwelsumer-Henne«, erzählt die 45-Jährige. Einige sind im Gästezimmer der Sewerins aus dem Ei geschlüpft.

»Viele Menschen unterschätzen Hühner«, sagt Katrin Sewerin. »Sie sind nicht dumm, ganz im Gegenteil«, betont die Expertin. Wer Zeit mit ihnen verbringe, stelle fest, dass sie intelligent, zutraulich und empathisch seien. Hühner und Hähne haben nicht nur eine klare Hackordnung, sondern helfen sich auch: »Wenn ein Huhn krank ist, dann bleibt die Freundin in der Nähe und das andere zieht ihm auch schon mal einen festsitzenden Halm aus dem Schnabel, erzählt die Tierärztin und verrät, dass sie gekaufte Eier überhaupt nicht essen mag.

Mehr als 220 Seiten hat »Ach du dickes Ei – meine Kinder, die Hühner und ich«. Illustriert hat die tierischen Familiengeschichte Josephine Mark. Das Buch ist im Droemer Knaur Verlag erschienen