Katholische Kindertageseinrichtung St. Josef: Am Samstag, 11. Januar, von 10 bis etwa 14 Uhr; Abholung zuhause gegen eine Spende, jedoch ausschließlich in Avenwedde-Mitte, nicht in Avenwedde-Bahnhof. Die Spende wird für die Einrichtung eines Snoozle-Raums zur sensitiven Wahrnehmung genutzt. Die Kinder klingeln an den Haustüren, um Weihnachtsbäume und Spenden entgegenzunehmen. Der Baum kann jedoch auch vor der Haustür abgelegt werden.

Landjugend Avenwedde: Am Samstag, 11. Januar, von 9 bis 16 Uhr. Abholung vor der Haustür gegen Spende für einen guten Zweck im Gebiet Avenwedde-Bahnhof. Ansprechpartner ist André Schnitker, E-Mail: andre6294@t-online.de.

Jungschützen der Schützenbruderschaft St. Hubertus Spexard: Weihnachtsbaumsammlung im gesamten Stadtgebiet am Samstag, 11. Januar, zwischen 8.30 und 15 Uhr gegen eine Spende von drei Euro und nach vorheriger Anmeldung über www.tannenbaumsammelaktion.de. Anmeldung unter Tel. 05241/402474. Alternativ können die Bäume auch ohne Anmeldung am 11. Januar im genannten Zeitraum direkt am Spexarder Bauernhaus abgegeben werden. Die Spenden sollen der „Aktion Herzenswunsch“ und den Maltesern Gütersloh zugutekommen.

Jugendfeuerwehr Isselhorst: Weihnachtsbaumsammlung am Samstag, 11. Januar, an folgenden Standorten im Kirchspiel Isselhorst – 10 bis 10.30 Uhr: Kreuzung Ellernhagen/Lütgertweg, Kreuzung Hollerfeldweg/Auf dem Felde, Kreuzung Hollerfeldweg/Silberweg sowie Grundschule Isselhorst. 11 bis 11.30 Uhr: Neubaugebiet Krullsbachaue, Pastorengarten (Seniorenzentrum), Kreuzung Elmendorfskamp/Am Dorfgraben sowie Haverkamp (Küchen König). 13 bis 13.30 Uhr: Isselhorster Kirchplatz, Kreuzung Rügenweg/Nordstrandweg sowie Im Wiehagen/Donnerbrink/An der Brede. 14 bis 14.30 Uhr: Kreuzung Föhrweg/Pellwormweg, Kreuzung Zum Brinkhof/Spiekeroogweg sowie Bokemühlenfeld (Spielplatz). Durchgehend von 10 bis 14 Uhr: Getränke Feldmann, Postdamm 289, und Feuerwehrgerätehaus, Niehorster Straße 7. Auf Wunsch holt die Jugendfeuerwehr Isselhorst die Bäume auch zuhause ab. Anmeldung unter Tel. 05241/997789, per E-Mail an wbsa@jugendfeuerwehr-isselhorst.de oder über das Internet-Formular der Jugendfeuerwehr.

Schützenjugend Kattenstroth: Weihnachtsbaumsammlung am Samstag, 11. Januar, von 8 bis 14 Uhr gegen eine Spende von drei Euro für die Kattenstrother Jugendarbeit. Anmeldungen zur Abholung der Bäume bei Frank Bollkämper unter Tel. 05241/701917 oder im Internet unter www.svkattenstroth.de.