Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Alle Mietparteien der Immobilie an der Dresdner Straße 55 in Gütersloh-Blankenhagen haben offenbar die Kündigung erhalten und sollen ausziehen. Der dortige Bürgerverein um Reinhard Welpmann (72) und Karl-Heinz Jaschinski (70) schlägt daher Alarm: Eine weitere Sammel-Unterkunft von Leiharbeitern der Fleischindustrie – wie in den Hochhäusern nebenan – wollen sie um jeden Preis verhindern.

Bislang sind das aber nur Vermutungen, wie Welpmann und Jaschinski am Freitag bei einem Ortstermin klarstellen. Mieter wie Jack Malki (29) und Luizim Ibrahimi (54) berichten bei dem Treffen, sie seien in den vergangenen Tagen in und am Haus von einer fünfköpfigen Gruppe mehrfach schikaniert worden. Dieses Quintett, vier Männer mittleren Alters sowie eine Frau als Dolmetscherin, hätten sich ihnen als neue Eigentümer vorgestellt.

Allen Mietern ist offenbar gekündigt worden

So hätten die rumänisch sprechenden und aggressiv auftretenden Unbekannten mit ihrem weißen Transporter die Zufahrt zu einem Parkplatz hinter dem Gebäude blockiert. Auch sei jetzt immer mal wieder die Heizung für zwei oder drei Tage ausgefallen. „Und plötzlich war der Keller abgeschlossen“, berichtet Malki.

Sein Nachbar Ibrahimi zeigt ein Schreiben einer DMI GmbH mit Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock, die im Auftrag des neuen Eigentümers die Kündigungen ausgesprochen habe, wie Welpmann und Jaschinski erfahren haben wollen. Der genaue Eigentümer sei ihnen aber unbekannt. Die DMI verwalte das Objekt wohl nur, so Welpmann. Unklar sei zudem, ob die ebenfalls an der Dresdner Straße ansässige Polizei-Wache ausziehen werde. Dazu sei nichts bekannt geworden, so der 72-Jährige.

Immer mal wieder fällt die Heizung aus

Die beiden Blankenhagener erinnern sich, dass das Objekt ursprünglich einmal von einer Familie Busch Ende der 1970er Jahre errichtet worden war, dann sei es an ein Unternehmen Werth-Grund aus Hamburg verkauft worden. Jüngst im Herbst 2019 soll dann ein weiterer Eigentümer-Wechsel stattgefunden haben, wonach recht schnell den Mietern die Kündigungen ins Haus flatterten. Von den vier Wohnungen seien bereits zwei geräumt, auch die Postfiliale und die Fahrschule ­seien Ende vergangener Woche ausgezogen, berichten Ibrahimi und Malki übereinstimmend. „Die Kneipe ist schon seit der groß angelegten Drogen-Razzia im Sommer geschlossen, der Betreiber wurde verhaftet“, weiß ein Nachbar zu berichten.

Der hintere Bereich der früheren Busch-Immobilie präsentiert sich in verwahrlostem Zustand. Dort war mal ein Fensterbau-Betrieb ansässig gewesen. Foto: Carsten Borgmeier Der hintere Bereich der früheren Busch-Immobilie präsentiert sich in verwahrlostem Zustand. Dort war mal ein Fensterbau-Betrieb ansässig gewesen. Foto: Carsten Borgmeier

Welpmann und Jaschinski sind der Ansicht, dass ihr Blankenhagen weitere Leiharbeiter der Fleischindustrie nicht vertrage. „Wir sind hier am Limit“, meint Welpmann und hat dies auch in einem Brief vom 21. Oktober 2019 an Stadtbaurätin Nina Herrling formuliert. „Wir vom Bürgerverein haben noch keine Antwort erhalten, aber in der Stadtverwaltung soll es zurzeit ja ohnehin drunter und drüber gehen“, meint der 72-Jährige im Hinblick auf das Kosten-Desaster rund um den Bau der dritten Gesamtschule.

Keine Antwort von der DMI GmbH

Von der DMI GmbH aus Schloß Holte-Stukenbrock war auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage bis Redaktionsschluss am Montagabend keine Stellungnahme zu den Plänen an der Dresdner Straße 55 zu erhalten.