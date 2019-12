Der Tatort: In diesem Verkaufspavillon für Gebrauchtwagen an der Verler Straße ist der Gütersloher Autohändler Werner Kellermann am 11. April 2006 erschossen worden. Ein sichergestelltes Handy hat schließlich zum Täter geführt. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilte, mutmaßliche Mörder des Gütersloher Autohändlers Werner Kellermann ist ein freier Mann. Malkhaz B. (heute 56) wurde vor wenigen Wochen nach 13 Jahren Haft in sein Heimatland Georgien abgeschoben. Das hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld am Montag auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Der Mord an dem 56-jährigen Automobilkaufmann geschah am 11. April 2006 in einem Gebrauchtwagenpavillon an der Verler Straße. Gegen 13.20 Uhr entdeckte ein Mitarbeiter die blutüberströmte Leiche von Werner Kellermann, der auf dem Fußboden zwischen Eingangstür und dem Schreibtisch in seinem kleinen Verkaufsraum lag. Die spätere Obduktion ergab, dass der Autohändler erschossen worden war. Kugeln einer belgischen Pistole (Kaliber 7,65) trafen ihn in den Bauch, in den Kopf und ins Herz.

Zeugen berichteten damals, dass Kellermann um die Mittagszeit auf dem Gelände seines Pavillons mit einem Deutsch-Russen in Verkaufsverhandlungen gestanden habe. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser Unbekannte seinen silbernen Mercedes (E-Klasse), der auch auf dem Hof stand, verkaufen wollte. Von dem Fahrzeug fehlte jedoch jede Spur. Zwei Tage danach wurde das Auto dann ausgebrannt auf einem Parkplatz an der Sundernstraße in Gütersloh gefunden.

Das Motiv soll Habgier gewesen sein

Über ein am Tatort sichergestelltes Nokia-Handy, das der Täter verloren hatte, kam die Mordkommission um ihren Leiter Ralf Östermann schnell auf die Schliche des Georgiers. Umgehend konnte das Mobiltelefon Malkhaz B. zugeordnet werden, der seinen ersten Wohnsitz in Paderborn und seinen zweiten in Harsewinkel hatte. Nach einer wilden Verfolgungsjagd wurde der damals 42-Jährige von einem SEK-Einsatzkommando auf der Brockhäger Straße in seinem Geländewagen gestellt und festgenommen. Dort fand die Kripo auch die belgische Pistole, die sich nach genauer Untersuchung als Tatwaffe identifizieren ließ.

Es folgte ein Indizienprozess vor der Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld, an dessen Ende eine lebenslange Gefängnisstrafe stand. Die Richterin sprach in ihrer Urteilsbegründung von „erdrückenden Beweisen“. Das Motiv soll Habgier gewesen sein. Der Georgier hatte allerdings bis zuletzt die Tat bestritten.

Seit Dezember 2006 saß er in der Justizvollzugsanstalt Werl ein. In den vergangenen Jahren hatte der Verurteilte immer wieder über einen Berliner Rechtsanwalt versucht, ein Wiederaufnahmeverfahren zu beantragen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das jedoch abgelehnt. Jetzt ist er ein freier Mann in seinem Heimatland. Er darf Deutschland nicht mehr betreten.