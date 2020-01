Ein in die Wohnung geholter Grill hat am Silvesterabend in Gütersloh einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Foto: Dunja Delker

Gütersloh (WB/wow). Gute Nachrichten gleich zu Anfang des neuen Jahres: Allen elf Menschen, die in einer Wohnung am Kleeweg in Gütersloh am Silvesterabend eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatten , geht es mittlerweile wieder gut.