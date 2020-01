Von Marie Berg

Gütersloh (WB). „Glacier on Tour!“ – Dieser Schriftzug steht auf einer Elektrolok der weltbekannten Rhätischen Bahn. Mit diesen Worten kündigen die Mitglieder des Modell- und Eisenbahnclubs Gütersloh auch das Schaufahren in der Schweizer Miniatur-Bergwelt an. Im Dachgeschoss der früheren Eichendorffschule in Gütersloh haben sie eine Teilstrecke der Albulabahn, einer Schmalspurbahn, maßstabsgetreu aufgebaut – vom Landwasserviadukt bis Samedan im Oberengadin.