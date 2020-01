25 Jahre ist es her, dass die Kelly Family ihr Album „Over the Hump“ veröffentlichte und damit Begeisterungsstürme bei den Fans auslöste. Die Hits von damals erklingen natürlich auch, wenn die Kellys am 17. Januar auf ihrer Tournee Station in Halle machen. Foto: Klick

Gütersloh/Halle (WB). Im ersten Quartal des neuen Jahres geben sich die Stars im Gerry Weber Stadion und im Event Center wieder die Klinke in die Hand. Los geht es bereits am Freitag, 17. Januar, mit der Kelly Family . Ein Vierteljahrhundert nach Veröffentlichung ihres Erfolgsalbums wird sie auf große „25 Years – Over the Hump“-Tournee gehen.

Natürlich hat Andrea Berg, erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte, wieder die großen Hits ihrer Karriere im Gepäck, wenn sie am Sonntag, 9. Februar, einmal mehr live im Stadion auftritt. Vor allem aber bringt sie ihr Album „Mosaik“ mit, das nach nicht einmal einem Monat Gold-Status erreichte.

Aufgrund der enormen Resonanz hat Joja Wendt am gestrigen Freitagabend gleich zwei (!) Neujahrskonzerte in der Elbphilharmonie in Hamburg gespielt. Am Donnerstag, 13. Februar, dann wird er in Halle im Event Center erwartet und dort die Erfolgsgeschichte weiterschreiben: „Stars on 88 - Part II“ heißt seine Tournee, bei der auch neue Song-Interpretationen von Earth, Wind & Fire bis Horowitz erklingen, die es zuvor noch nie zu hören gab.

Und dann wird es laut im Stadion. Am Montag, 23. Februar, feiert Rockmusiker Peter Maffay sein goldenes Bühnenjubiläum: 50 Jahre sind Grund genug für ihn, ein neues Album aufzulegen und damit auf Tournee zu gehen.

Mit einer “Rolle vorwärts” stellt zuvor am Freitag, 20. März, Frieda Brau n ihr neues Solo-Programm im Gerry Weber Event Center vor. Die schrullige Sauerländerin, vielen aus der ARD-Ladies Night bekannt ist diesmal ohne Gerburg Jahnke auf Tournee.

