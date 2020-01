Anwohner Heinz Drücker (77) macht jeden Abend seine Kontrollgänge an der Baustelle in Spexard. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Warum geht es auf der Baustelle Verler Straße in Spexard nicht weiter? Diese Frage wurde jetzt unter offenbar etwas aufgeregten Anwohnern in Sozialen Netzwerken diskutiert. Die Antwort: Die Baufirmen haben über Weihnachten und Neujahr eine Winterpause eingelegt, wie die Sprecherin der Stadt, Susanne Zimmermann, am Dienstag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mitteilte.