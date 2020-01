Der Vorfall soll sich gegen 17.50 Uhr am ZOB an der Eickhoffstraße ereignet haben. Foto: Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Vier Jugendliche sollen am Dienstagnachmittag einen 13-Jährigen am Zentralen Omnibusbahnhof in Gütersloh so schwer verletzt haben, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei hatten sie Geld von dem Jungen gefordert.