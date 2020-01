Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Ein neuer Nahversorger in Spexard ist besser im zentralen Versorgungsbereich an der Verler Straße aufgehoben als auf einer landwirtschaftlichen Fläche am Hüttenbrink. Zu diesem ersten Prüfungsergebnis eines Vorschlages der Unabhängigen Wähler Gemeinschaft (UWG) kommt die Stadt ohne bereits Gutachten in Auftrag zu geben.