Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Stadtbaurätin Nina Herrling spuckt in ihre Hände, greift zum Spaten und legt los. Nach drei Jahren Vorbereitung tritt die Gütersloher Baulandoffensive jetzt in ihre heiße Phase. In den kommenden Wochen werden die Stadtbaurätin und ihre Mitarbeiter mit den Besitzern von 39 Flächen darüber sprechen, ob sie nicht Lust haben, auf 85 Hektar neuen Wohnraum zu schaffen.

Daumenschrauben

Von „Enteignung“ ist in ihrem Drei-Säulen-Konzept inzwischen keine Rede mehr, doch zwei Daumenschrauben hat sie dennoch eingebaut: Wer lange Zeit baureifes Land nicht dazu genutzt hat, darauf zu bauen, der könnte es verlieren. Die Stadtbaurätin droht, es zu landwirtschaftlicher Fläche zurückzustufen. Darüber hinaus hat sie angekündigt, das kommunale Baulandmanagement für neu ausgewiesenes Bauland von 50 auf 100 Prozent der ausgewiesenen Fläche vom Jahr 2021 an zu erhöhen. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Möglichkeit der Stadt, einen Teil der neuen Baufläche für sozialen Wohnungsbau zu reservieren.

Wer wartet, gewinnt

Mit diesen Zwangsmaßnahmen möchte Herrling die Spekulation auf wachsende Baulandwerte eindämmen. Seit Jahren klettern die Bodenrichtwerte auf immer neue Rekordmarken. Wer wartet, gewinnt, lautet derzeit die Spielregel, die damit im krassen Gegensatz zum immensen Wohnbedarf in Gütersloh steht. Bis 2035 sollen immerhin 7000 neue Wohnungen geschaffen werden.

Anreize statt Sanktionen

Sowohl Makler als auch Wohnungsgesellschaften und die IG Bau bezeichnen diese Zwangsmittel als völlig falschen Weg. Statt zu drohen sollte die Stadtbaurätin Anreize schaffen wie einen ein- bis zweijährigen Komplett-Verzicht auf das Baulandmanagement. Die Stadt sollte selber mehr in Wohnungsbau investieren und die Finanzminister sollten die Abschreibungsmöglichkeiten auf Wohnraum-Investitionen verbessern. Das liegt jedoch ebenso wenig in der Hand der Stadtbaurätin wie eine Wohngeld-Reform, die stärker die Mieter fördert als die Immobilien, in denen sie wohnen.

Gesprächsbereitschaft

Stadtbaurätin Herrling will mit den möglichen Sanktionen ja auch nur die Gesprächsbereitschaft der Bodenbesitzer erhöhen: „Ziel ist es, den Weg zu mehr Wohnraum zusammen mit den Eigentümern zu gehen.” Sie selbst dürfte dabei auch ein wenig spekulieren. Denn der Bauland-Hype könnte eines Tages wieder vorbei sein und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh sieht im Immobilienmarkt jetzt und nicht erst in zehn Jahren die höchsten Wachstumschancen in einer zinslosen Zeit.

Ob auf den 85 Hektar auf 39 Flächen tatsächlich eines Tages Wohnungen entstehen, hängt noch von weiteren Faktoren ab. Zum Beispiel vom Natur- und Umweltschutz. An einigen Stellen wie in der Strotheide und am Schlangenbach scheitern Grundstücksbesitzer mit ihren Bauwünschen.

Natur- und Umweltschutz

Die Stadt verweist auf Landschafts- und Hochwasserschutz und lehnt dort jede Form von Bebauung ab. Ganz anders an der Ecke Eichenallee und Südring. Dort setzen sich Anwohner mit Unterschriftenlisten für den Erhalt der „grünen Lunge“ Katten-stroths ein und bekommen trotzdem ein Baugebiet aufgebrummt. Im Planungsausschuss wittert CDU-Fraktionschef Heiner Kollmeyer Besitzstandswahrung und stellt fest: „Niemand hat ein Recht, auf ewig privilegiert zu wohnen.“ Damit trifft er auch seinen Fußballvereinskollegen Hans-Hermann Kirschner, der dort zu den Gegnern des neuen Baugebietes zählt.

Nachverdichtung

Weiteres Konfliktpotenzial lauert in der so genannten „Nachverdichtung“ vorhandener Baugebiete, die Stadtbaurätin ebenfalls kurzfristig in Angriff nehmen möchte. Im Quartier rund um die Firma Vogt & Wolf verhängte die Stadt auf massiven Protest der Anlieger hin eine eingeschränkte Veränderungssperre, um den Neubau eines modernen Wohnklotzes mitten in einer Familienhaussiedlung aus den fünfziger Jahren zu verhindern. Dort tauchten erstmals öffentlich finanzstarke aramäische Investoren auf, die ältere Hausbesitzer an deren Lebenserwartungen erinnerten und ihnen dazu rieten, besser jetzt als zu spät zu verkaufen. Über das massive Vorgehen einiger Großfamilien im Bauordnungsamt der Stadt wird nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen.

Alarm-System

Die Forderung von Architekt Thomas Spooren, nicht nur Neubauten zu fördern, sondern erhaltenswerten Baubestand zu bewahren, steht und fällt mitunter nur durch den Besitz einer Rechtsschutzversicherung, die auch das Modul „Baurecht“ erhält. An der Bismarckstraße gaben Anlieger ihre Klage gegen den Abriss einer Walmdachvilla jedenfalls auf – sie wird jetzt durch ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit vielen Wohnungen ersetzt. Ob das von der Stadt 2018 angekündigte „Städtebauliche Alarm-System“ zur Bewahrung der Gütersloher Altbausubstanz schon scharf geschaltet wurde, hat noch niemand mitgeteilt.

Baurecht im Garten

Durchs Raster der Nachverdichtung fallen immer wieder größere Gärten, in denen die Besitzer gerne Wohnungen für ihre Kinder und deren Nachwuchs bauen würden, sobald die von ihrer Ausbildung auf einen festen Arbeitsplatz nach Gütersloh zurückkehren. Ob es dafür dann eine Erlaubnis gibt oder nicht, hängt vom ortsbezogenen Baurecht ab. Eine Erfahrung, die Ludger Kaup vom Gütersloher Maklerverein so zusammenfasst: »Wo es einen Bebauungsplan gibt, ist ja alles in Ordnung. In vielen Fällen gibt es den aber nicht. Und da ist die Erfahrung der Gütersloher, dass Probleme hier eher gesucht als gelöst werden.«

Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht

Grundstücksbesitzer sollen in persönlichen Gesprächen und in einer Info-Veranstaltung über die Bauland-Strategie aufgeklärt werden. Besser als Stadtbaurätin Nina Herrling kann niemand Erfolg oder Misserfolg der Gütersloher Baulandoffensive einschätzen: „Die Verwaltung schlägt vor, die ‚faktische Realisierbarkeit‘ zum entscheidenden Kriterium für eine Mobilisierung der Flächen zu machen.“