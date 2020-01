Ein Bild aus dem Jahr 2017: Sascha Kintrup (links) und Nils Nachtigäller rühren mit Schlagersängerin Anna Maria Zimmermann die Werbetrommel für die Party auf dem Schützenfest in Kattenstroth. So eine Veranstaltung bedarf allerdings einer Genehmigung der Behörden.

Im Mittelpunkt dabei: Nach 24 Uhr, so die Freizeitlärmrichtlinie des Länderausschusses, darf auch für besondere Feste ein Lärmpegel von 55 Dezibel – gemessen beim nächsten Anlieger – nicht überschritten werden. Aber es gibt nach dem Freizeitlärmerlass des Landes Ausnahmen für Feste der Brauchtumspflege, über die sogenannten seltenen Ereignisse hinaus.

Das Treffen der Schützenvereine, der Vertreter der Ordnungsämter der Kommunen und des Einladers Kreis Gütersloh hatte Landtagspräsident André Kuper angeregt, der zusammen mit dem Moderator des Abends, Landrat Sven-Georg Adenauer, auf dem Podium Platz nahm. Dort saß unter anderem auch Rechtsanwalt und Hauptreferent Hermann-Josef Pierenkemper. Ziel des Abends war es, die Planungssicherheit für Schützenvereine und Ordnungsämter zu erhöhen.

Spätestens seit dem Jahr 2016 ist das Thema präsent: Bis vor das Oberverwaltungsgericht Münster ging der Streit, nachdem ein Anlieger in Borgholzhausen gegen die Genehmigung der Schützenfest-Party geklagt hatte. Das Verwaltungsgericht Minden hatte die Party zunächst gekippt, das Oberverwaltungsgericht gab fünf Minuten vor dem geplanten Start der Party grünes Licht – allerdings unter Auflagen. Es sei zu vermuten, so Adenauer, dass das Gericht in dem Fall in Unkenntnis des frisch überarbeiteten Freizeitlärmerlasses geurteilt habe.

Schützenwesen ist Weltkulturerbe

Fest steht, und das brachten mehrere Vertreter der Schützenvereine auf den Punkt: Mit einer Dezibelgrenze von 55 lasse sich nicht feiern – die erreiche man schon, wenn man nur zusammen steht, da sei die Musik noch gar nicht an. Eine Feier um 24 Uhr zu beenden, sei ebenfalls keine Alternative, so Pierenkemper. Das entspreche nicht dem Freizeitverhalten jüngerer Erwachsener, die in der Tendenz erst spät am Abend zu solchen Partys aufbrechen.

Aufgrund zahlreicher Klagen gab es bei den kommunalen Ordnungsämtern zunehmend Unsicherheiten, wie der Freizeitlärmerlass und das Landesimmissionschutzgesetz in Verbindung mit der Freizeitlärmrichtlinie sicher angewendet werden. Der Abend im Kreishaus gab aber entscheidende Hinweise, wie man in dem „ziemlichen Durcheinander“ (Adenauer) erfolgreich einen Antrag auf eine Schützenfestparty stellt und wie eine Ordnungsbehörde diesen rechtssicher genehmigt: „An den 55 Dezibel kommt man nicht vorbei“, meinte Dr. Elke Stöcker-Meier aus dem Düsseldorfer Umweltministerium. Aber es gebe ja die Ausnahmeregelung. Letzten Endes komme es auf die Begründung an.

Die überarbeitete Version des Freizeitlärmerlasses sieht Ausnahmen ausdrücklich vor. Nur müssen die Vereine das, was sie alles an Lärmminderungsmaßnahmen vorsehen, auch in ein Konzept einbinden und zu Papier bringen. Ein entsprechender Leitfaden, wie der Erlass anzuwenden sei, solle noch überarbeitet werden. Auch die Anregungen von dem Abend im Kreishaus könnten dort noch berücksichtigt werden.

Pierenkemper redete den Vereinsvertretern ins Gewissen, der Begründung des Feierantrags mehr Aufmerksamkeit zu schenken: „Das historische Schützenwesen gehört zu dem immateriellen Weltkulturerbe. Ich habe noch keinen Antrag gesehen, in dem das aufgegriffen worden ist.“ Aber gerade das unterscheide ein Schützenfest von einer „normalen“ Party. Es sei gemeinschaftsfördernd, habe historische Wurzeln, häufig sei der ganze Ort geflaggt; das habe Tradition.