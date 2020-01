Von Gabriele Grund

Verzeichnet wurden 26 Auslösungen von Brandmeldeanlagen, fünf Kleinbrände, fünf Pkw-Brände, sechs Ölbekämpfungen, ein Verkehrsunfall, drei Einsätze unter dem Einsatzstichwort „Person hinter verschlossener Tür“, zwei Zimmerbrände, technische Hilfeleistungen und diverse ausgelöste Heimrauchmelder. Auffällig war eine Häufung von Fehleinsätzen durch unsachgemäßes Hantieren mit Grills, Kochern und Zigaretten im Übergangswohnheim Brockhagener Straße. „Allein dorthin rückten wir 18 Mal aus. Glücklicherweise mussten bei allen automatischen Feuermeldungen in den Unterkünften für geflüchtete Personen keine Brände bekämpft werden“, berichtete Schriftführer Stephan Mußenbrock.

Neben diesen Einsätzen mit 478,63 Stunden leisteten die ehrenamtlich tätigen Männer und Frauen der Isselhorster Feuerwehr auch noch 1664 Stunden für andere Dienste, 288 Stunden für Dienstbesprechungen und Sitzungen, 478 Stunden für Fortbildungen und 1876 Stunden für Übungsdienste. Insgesamt kamen damit 4785,16 Stunden zusammen, wie Stephan Mußenbrock in seinem akribisch erstellten Jahres- und Tätigkeitsbericht auflistete.

Viele Fortbildungen absolviert

Damit die Einsatzkräfte auch zukünftig gut vorbereitet arbeiten, sind Aus- und Fortbildungen unerlässlich. Deshalb nahmen etliche Kameraden und Kameradinnen an verschiedenen Lehrgängen und Seminaren teil. So wie Luca Froböse, der eine stadtinternen Truppmann-Grundausbildung absolvierte. An der Kreisfeuerwehrschule in St. Vit ließen sich Sascha Enke, Luca Rehage, Jannik Weege, André Wiesmann, Sven Schröder, Kim Ortmeier, Jennifer Häusler und Jonas Burg sowie Lars Svensson in verschiedenen Lehrgängen schulen. Am Feuerwehrinstitut in Münster absolvierte Jonas Burg einen Ausbilder-Lehrgang, Kim Ortmeier einen Aufbaulehrgang für Zugführer, Kevin Treptow einen Gerätewartlehrgang sowie Mario Porceddu das Seminar Brandverläufe. Verschiedene Fahrsicherheitstrainings absolvierten Markus Barthel und Jonas Burg. Am stadtinternen Seminar zur patientengerechten Rettung nahmen Philipp Clostermeyer, Luca Rehage, Heinz-Hermann Zöllner, Jürgen Häusler und Ralf Brockhaus teil.

Christian Schöne nahm am Vorbereitungslehrgang für Zugführer des Studieninstitutes Bielefeld teil. Ein Aufwand, der sich gelohnt hat, denn Schöne, seit 2001 Mitglied der Isselhorster Feuerwehr, wurde während der Versammlung als neuer stellvertretender Löschzugführer vorgestellt. Er trat damit die Nachfolge von Michael Wickord an. Große Momente erlebte auch Rüdiger Rokohl, der für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde. Michael Wickord wurde für 35 Jahre geehrt, Philipp Zurlinden für zehn Jahre.

Gemeinsam mit den 14 Kameraden der Ehrenabteilung, den neun Nachwuchskräften der Jugendfeuerwehr und zahlreichen befreundeten Kameraden aus umliegenden Löschzügen soll am 9. Mai das 112-jährige Bestehen des Isselhorster Löschzuges mit einem Tag der offenen Tür gefeiert werden.