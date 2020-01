Gütersloh (WB). Am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Gütersloh ist erneut ein Streit eskaliert. Die Polizei musste eingreifen.

Ein 22-jähriger Gütersloher hielt sich am Montagabend auf dem ZOB-Gelände auf, als ihm zwei Männer eine um den Oberkörper getragene Musikbox entrissen. Die Tatverdächtigen rannten anschließend davon, hielten sich aber noch in der Nähe auf, als die Polizei eintraf.

Zwei Männer wollen vor der Polizei fliehen

Die den Polizisten bekannten 23 und 22 Jahre alten Männer aus Gütersloh versuchten beim Anblick der Beamten in Richtung Eickhoffstraße zu flüchten. Als sie angesprochen wurden, beleidigte der 23-jährige Mann die einschreitenden Beamten. Dabei kündigte er mehrfach verbal an, handgreiflich zu werden. Unterstützt wurden seine Aussagen durch entsprechende Gesten.

Weitere Personen mischen sich ein

Als er daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, mischten sich weitere Personen in die Auseinandersetzung ein. Einer der Streithähne musste unter Androhung eines Pfeffersprayeinsatzes davon abgehalten werden, den 23-jährigen bei der Befreiung zu unterstützen.

23-Jähriger spuckt Beamten an

Währenddessen riss sich der 23-Jährige aus los und rannte mit dem 22-jährigen Tatverdächtigen davon. Dabei spuckte der 23-Jährige einen Beamten an. Kurze Zeit später konnte er im Bereich der Schulstraße gestellt werden und in Gewahrsam genommen werden. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Weitere Vorfälle der jüngsten Vergangenheit

Anfang Januar hatte sich der letzte Vorfall am ZOB in Gütersloh ereignet: Vier Jugendliche sollen dort einen 13-Jährigen so schwer verletzt haben , dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Anfang Dezember war ein 62-jähriger Mann schwer verletzt worden , der offenbar versucht hatte, in eine Auseinandersetzung zwischen einem Bekannten und einem Mann aus Gütersloh einzugreifen.