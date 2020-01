Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Mit einem aus etwa 100 Veranstaltungen bestehenden Fortbildungsprogramm will die Pro Wirtschaft GT die Menschen im Kreis Gütersloh in diesem Jahr von der digitalen Zukunft begeistern. Das Team um Geschäftsführer Albrecht Pförtner stellte jetzt das bisher umfangreichste Projekt der Kreis-Wirtschaftsförderer vor.

Was ist ein Blog-Chain? Welche Rolle spielt Cyber-Sicherheit für Unternehmen? Wie sehen innovative Büros aus und welche Vorteile bietet ein Co-Working-Space? Diese und viele weitere Fragen will „Digital bewegt“ beantworten. „Unser Projekt richtet sich an Bürger, Arbeitnehmer, Unternehmer, Schulen, Kommunen und Vereine“, berichtet Pförtner, „einfach an alle, die neugierig sind und dazulernen wollen.“

Kritische Diskussionen erwünscht

Mehr als 100 Referenten und Organisatoren sind in den Veranstaltungsreigen eingebunden, die Termine finden dabei im gesamten Kreisgebiet statt. „Vom digitalen Neuling bis zum Digital Native – für jeden wird etwas dabei sein“, verspricht Albrecht Pförtner, der betont, bei der Vorbereitung des Projektes in Sachen Digitalisierung „eine extrem steile Lernkurve“ gehabt zu haben.

Neugierig machen, Nutzen aufzeigen, Kompetenzen aufbauen, kritische Diskussionen ermöglichen und einfach Spaß machen: So lauten die Zielvorgaben von „Digital bewegt“, das nach Pförtners Angaben das größte, flächendeckende Fortbildungsprogramm zu dem Thema ist. Es sei zum „Digitalen Aufbruch“ der Stadt Gütersloh eine sinnvolle Ergänzung, so der Geschäftsführer.

Roboter in der Altenpflege, künstliche Intelligenz (KI) und Ethik, Zukunft der Medienlandschaft und Krisenmanagement nach Shitstorms: Das gesamte Jahr über werden im Rahmen von „Digital bewegt“ Seminare und Vorträge angeboten, die weitgehend kostenfrei zu besuchen seien.

Fast alle Termine kostenlos

Prokurist Matthias Vinnemeier, bei der Pro Wirtschaft GT zuständig für die Themen Innovation und Forschung, weist zum Beispiel auf einen Termin am 26. Mai hin, bei dem es unter dem Stichwort Arbeit 4.0 um Industrie, Bildung und Inklusion geht. Als Kooperationspartner habe er dafür den Wertkreis gewinnen können, wo Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite arbeiten.

Kollegin und Gründungsberaterin Aleksandra Blagojevic hebt eine von ihr organisierte Veranstaltung am 5. März hervor, bei der es um Cyberversicherungen für Unternehmen geht: Wer haftet also, wenn Cyberkriminelle sich in ein Firmen-Netzwerk einhacken und sensible Daten abgreifen? Ein Thema, das in nicht wenigen Betrieben eher stiefmütterlich behandelt werde, so Blagojevic.

Alle Informationen zu dem Projekt sind im Web zu finden: